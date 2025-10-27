Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Grupos de familias hacen cola para recibir donativos de alimentos en San Diego, California. AFP

Trump retirará los cupones alimenticios con los que viven 41 millones de estadounidenses

El presidente recurre a esta medida para presionar a los demócratas hacia la búsqueda de un acuerdo presupuestario que ponga fin al cierre del Gobierno federal

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:57

La política de EE UU ha convertido el hambre en rehén. El cierre del Gobierno federal, como fruto de la incapacidad de ambos partidos para ... ponerse de acuerdo sobre los presupuestos de continuidad, suma ya un mes y está a punto de convertirse en el más largo de la historia cuando cumpla los 34 días. Para forzar la mano del Partido Demócrata, la Administración de Donald Trump ha tomado como rehén a los más pobres, a quienes privará de alimentos básicos financiados por el Ejecutivo a partir de este sábado, si no hay acuerdo antes.

