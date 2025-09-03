Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un miembro del 'Tren de Aragua' detenido en Perú.

Cinco claves del 'Tren de Aragua', el cártel que ha bombardeado Trump

Esta organización nació en una prisión venezolana, se extendió por todo Hispanoamérica y ha sido acusada de mantener vínculos con el Gobierno de Nicolás Maduro

Óscar Beltrán de Otálora

Óscar Beltrán de Otálora

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:19

Cuando Donald Trump anunció ayer el ataque a una lancha que zarpó de Venezuela y en el que murieron once personas, se refirió de manera ... expresa al 'Tren de Aragua'. Este cártel se ha convertido en el más peligroso de Hispanoamérica. Desde su país natal, la banda se ha instalado en numerosos estados -Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil- hasta convertirse en el principal grupo criminal transnacional de América. El Gobierno de Trump, además, lo vincula con el régimen de Nicolás Maduro. Estas son las cinco claves para entender el funcionamiento de esta organización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  2. 2

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  3. 3 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  4. 4 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  5. 5

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  6. 6

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  7. 7 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  8. 8 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  9. 9 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  10. 10 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cinco claves del 'Tren de Aragua', el cártel que ha bombardeado Trump

Cinco claves del &#039;Tren de Aragua&#039;, el cártel que ha bombardeado Trump