Venezuela lanza un tratado «estratégico» con Rusia tras los ataques a las narcolanchas

La Asamblea Nacional de Venezuela incluyó a última hora de este jueves en su orden del día la primera discusión del denominado Proyecto de Ley ... Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con la Federación de Rusia, un pacto con el que el régimen chavista quiere fortalecer sus alianzas «en respuesta a las amenazas» de Estados Unidos tras la voladura de tres supuestas narcolanchas venezolanas. La aprobación de este acuerdo es una mera formalidad, ya que los presidentes de ambos países Nicolás Maduro y Vladímir Putin ya han cerrado el documento.

Caracas quiere profundizar rápidamente en sus asociaciones geopolíticas. Sin ir más lejos, el canciller Yván Gil se reunió el miércoles con el embajador de China, en un encuentro para avanzar en su alianza estratégica. Todo ello se produce en paralelo al desarrollo de unas maniobras militares de la flota venezolana en aguas del Caribe, donde EE UU mantiene también un despliegue naval para impedir la navegación de lanchas cargadas de droga.

De hecho, el nuevo Departamento de Guerra norteamericano anunció este jueves el despliegue de varios aviones de combate F-35B Lightning II en su base de Puerto Rico con el fin de «enfrentarse a cárteles cuyas actividades ilícitas han tenido consecuencias devastadoras para los estadounidenses durante décadas». Washington destacó que sus pilotos militares «son los mejores del mundo».

Los ejercicios venezolanos concluirán este sábado. Han movilizado a 12 navíos de guerra y 22 aviones y helicópteros de combate alrededor de la isla La Orchila. Sin embargo, lo especial del operativo ha sido la puesta de largo de la Milicia Especial Naval, compuesta por pescadores insulares alistados voluntariamente en el nuevo y gigantesco cuerpo de la defensa nacional creado por iniciativa del propio Maduro. Los milicianos participan con una veintena de embarcaciones.

Dentro de la estrategia para reforzar la seguridad, los diputados validaron este jueves la instauración del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, presentado por el líder chavista esta misma semana y que agrupa a 434 representantes de sectores estratégicos del país.

«Se ha levantado una voz amenazante, vulgar contra nuestro pueblo, contra nuestras autoridades legítimas, contra nuestro comandante en jefe y ese pueblo ha dado una respuesta; una respuesta contundente que no son fantasías», declaró el ministro de Defensa. Horas antes de la sesión parlamentaria, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, se reunió con el embajador ruso en Caracas, Serguéi Mélik-Bagdasárov, para agradecer a Moscú su «apoyo incondicional» y denunciar una «creciente amenaza militar» por parte de la Administración Trump. La portavoz diplomática del Kremlin, María Zajárova, advirtió esta semana del rechazo categórico» de Rusia a las acciones del ejército estadounidense en el Caribe.