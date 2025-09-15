Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

EE UU mata a tres tripulantes de una lancha de «narcoterroristas de Venezuela»

Trump anuncia que tres hombres, «positivamente identificados» como traficantes, han muerto en el ataque

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:31

El imperio ataca de nuevo. Dos semanas después de que EEUU hundiese una presunta «narcolancha venezolana» en el Caribe, la furia estadounidense volvió a prender ... en llamas una lancha acusada de transportar drogas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  4. 4

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  5. 5 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  6. 6

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  7. 7

    El museo subterráneo del arte rupestre en Málaga
  8. 8 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  9. 9 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  10. 10

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur EE UU mata a tres tripulantes de una lancha de «narcoterroristas de Venezuela»

EE UU mata a tres tripulantes de una lancha de «narcoterroristas de Venezuela»