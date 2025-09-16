Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Donald Trump charla con la prensa. Ep

Trump desvela que EE UU ha atacado una tercera narcolancha procedente de Venezuela

El presidente republicano asegura que Maduro es el líder «de una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:28

En una charla con periodistas, Donald Trump ha desvelado hoy que no son dos sino tres las embarcaciones procedentes de Venezuela presuntamente relacionadas con el ... narcotráfico que las tropas armadas estadounidenses han destruido. «Ustedes saben de dos casos, pero han sido tres», ha sorprendido el presidente norteamericano. Hace justo dos semanas, el ejército de EE UU hundió una supuesta narcolancha y mató a sus once tripulantes. El lunes, en otro ataque selectivo, acabó con otra embarcación y causó la muerte de tres personas. De la tercera acción, el magnate republicano no ha dado detalles.

