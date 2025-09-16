Trump desvela que EE UU ha atacado una tercera narcolancha procedente de Venezuela

En una charla con periodistas, Donald Trump ha desvelado hoy que no son dos sino tres las embarcaciones procedentes de Venezuela presuntamente relacionadas con el ... narcotráfico que las tropas armadas estadounidenses han destruido. «Ustedes saben de dos casos, pero han sido tres», ha sorprendido el presidente norteamericano. Hace justo dos semanas, el ejército de EE UU hundió una supuesta narcolancha y mató a sus once tripulantes. El lunes, en otro ataque selectivo, acabó con otra embarcación y causó la muerte de tres personas. De la tercera acción, el magnate republicano no ha dado detalles.

La tensión en el Caribe va en aumento. Trump ha incluido a Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela entre los países que Estados Unidos cree que han «fracasado» en el cumplimiento de los acuerdos antinarcóticos durante el año pasado. Colombia, que estaba fuera de esa lista, vuelve a situarse en la diana de Washington. Aunque el punto de mira del presidente republicano está ahora centrado en Venezuela y en su máximo mandatario, Nicolás Maduro. «Deje de enviar al Tren de Aragua (una banda criminal) o a sus presos a nuestro país», le advirtió.

«Amenaza para la seguridad nacional»

Para Washington, en palabras de Trump, los carteles del narcotráfico son una amenaza para «la seguridad nacional, la política exterior y los intereses de Estados Unidos». Desde febrero, el Tren de Aragua es considerado una organización terrorista. Ante esta amenaza, el presidente dice ejercer el derecho a la legítima defensa. Sin embargo, los ataques a narcolanchas han generado un debate sobre su legalidad, aunque eso no parece preocupar al líder republicano, que se felicita por haber cortado el tráfico de narcolanchas en el Caribe. «Ni siquiera hay barcos de pesca. Nadie quiere salir a faenar. Es lo que hay».

Trump acusa a Maduro de «liderar una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo» y dice que Estados Unidos continuará tratando de llevar ante la justicia al presidente venezolano. Caracas siempre ha negado la relación de su Gobierno con la producción y distribución de drogas y asegura que Trump busca un cambio de régimen en Venezuela a través de un incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.

«Hay una agresión en curso de carácter militar y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente», advirtió Maduro. Su Gobierno, que ejercerá el «derecho legítimo a defenderse», calificó las acusaciones estadounidenses de «mentiras». Según Maduro, la cocaína que entra en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, pasa sobre todo por el Pacífico y los puertos de Ecuador.