Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios cadáveres de las víctimas del operativo policial de hace dos semanas en Río. EFE

El gobernador de Río de Janeiro defiende el operativo policial en dos favelas ante el Supremo

Cláudio Castro considera que la intervención que causó más de 120 muertos fue «proporcional» debido a la «desventaja» de las fuerzas de seguridad frente a los grupos criminales

María Rego

María Rego

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:10

Comenta

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ha justificado ante el Tribunal Supremo de Brasil la operación policial contra el Comando Vermelho desarrollada la ... pasada semana en dos barrios de favelas que se saldó con más de 120 muertos. La actuación fue, a su juicio, «proporcional» ya que las fuerzas de seguridad «en muchas ocasiones están en desventaja ante grupos criminales de perfil paramilitar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  3. 3 Aemet afina la alerta naranja para Málaga: esta es su previsión de lluvia por zonas
  4. 4

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  5. 5 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  6. 6

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  7. 7 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  8. 8 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón
  9. 9 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  10. 10 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El gobernador de Río de Janeiro defiende el operativo policial en dos favelas ante el Supremo

El gobernador de Río de Janeiro defiende el operativo policial en dos favelas ante el Supremo