Casi 60 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macroredada contra el narcotráfico
Pese a movilizar a 2.500 policías, el gobernador pide ayuda al ejército en una de las mayores operaciones contra el crimen organizado en Brasil
Martes, 28 de octubre 2025, 19:21
Disparos, persecuciones, arrestos y sangre. Varias faveles de Río de Janeiro han sido este martes escenario de una de las mayores redadas contra el narcotráfico ... de los últimos años. El número de personas muertas es de al menos 56. Hay más de 80 detenidos, según informaron fuentes oficiales citadas por medios locales. Las autoridades brasileñas han movilizado a cerca de 2.500 policías, que han sido recibidos en algunas barriadas con granadas lanzadas desde drones. El gobernador de la ciudad, el conservador Claudio Castro, ha pedido ayuda al ejército.
El despliegue se ha diseñado para de desarticular uno de los grupos criminales más peligrosos, el Comando Vermelho, liderado por Edgar Alves de Andrade. Los agentes han contado con el apoyo de varias decenas de vehículos blindados y de demolición, helicópteros y drones. «Río está sola en esta guerra», ha lamentado el gobernador. Denuncia que su ciudad es un centro del narcotráfico internacional. La situación en las calles es crítica. Los narcos han paralizado el tráfico en varias avenidas de Río.
