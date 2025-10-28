Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de la policía brasileña custodian an varios detenidos en la redada. Efe

Casi 60 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macroredada contra el narcotráfico

Pese a movilizar a 2.500 policías, el gobernador pide ayuda al ejército en una de las mayores operaciones contra el crimen organizado en Brasil

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 28 de octubre 2025, 19:21

Comenta

Disparos, persecuciones, arrestos y sangre. Varias faveles de Río de Janeiro han sido este martes escenario de una de las mayores redadas contra el narcotráfico ... de los últimos años. El número de personas muertas es de al menos 56. Hay más de 80 detenidos, según informaron fuentes oficiales citadas por medios locales. Las autoridades brasileñas han movilizado a cerca de 2.500 policías, que han sido recibidos en algunas barriadas con granadas lanzadas desde drones. El gobernador de la ciudad, el conservador Claudio Castro, ha pedido ayuda al ejército.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  3. 3 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  4. 4 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  5. 5

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  6. 6 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  7. 7 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  8. 8 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  9. 9 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  10. 10

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Casi 60 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macroredada contra el narcotráfico

Casi 60 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macroredada contra el narcotráfico