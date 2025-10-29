Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familiares y vecinos, junto a los muertos acumulados en la plaza de Sao Lucas. Efe

La cifra de muertos en la redada de Río se eleva a 128 tras la aparición de 64 cadáveres en un bosque

Los familiares llevaron los cuerpos a una plaza y denuncian que algunos tienen tiros en la nuca y signos de tortura

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:33

Comenta

La violencia ha hecho estragos en varias barriadas de Río de Janeiro, donde la policía realizó el martes una macrorreda contra el narcotráfico que se ... saldó con 64 muertos, cuatro de ellos agentes. La cifra de fallecidos es mayor. Este miercoles, vecinos de la favela de Penha, situada en la zona norte de la ciudad, han acumulado en la la plaza de Sao Lucas los cadáveres de otras 64 personas, supuestamente muertas durante el cruento operativo policial de la víspera contra el grupo criminal Comando Vermelho. Los familiares se acercaban para identificarlos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  2. 2 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  5. 5 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  6. 6 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  7. 7

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  8. 8 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  9. 9 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  10. 10

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La cifra de muertos en la redada de Río se eleva a 128 tras la aparición de 64 cadáveres en un bosque

La cifra de muertos en la redada de Río se eleva a 128 tras la aparición de 64 cadáveres en un bosque