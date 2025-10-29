La cifra de muertos en la redada de Río se eleva a 128 tras la aparición de 64 cadáveres en un bosque

La violencia ha hecho estragos en varias barriadas de Río de Janeiro, donde la policía realizó el martes una macrorreda contra el narcotráfico que se ... saldó con 64 muertos, cuatro de ellos agentes. La cifra de fallecidos es mayor. Este miercoles, vecinos de la favela de Penha, situada en la zona norte de la ciudad, han acumulado en la la plaza de Sao Lucas los cadáveres de otras 64 personas, supuestamente muertas durante el cruento operativo policial de la víspera contra el grupo criminal Comando Vermelho. Los familiares se acercaban para identificarlos.

Los residentes hallaron los cuerpos en un bosque. La abogada de algunas familias, Flávia Fróes, asegura que varias víctimas presentan disparos en la nuca y puñaladas, además de señales de tortura, según informa Folha. Asociaciones de Derechos Humanos califican este suceso como «la mayor masacre de la historia» de la ciudad. De hecho, lo es. En los años noventa del pasado siglo, otra operación policial contra el tráfico de drogas se saldó con 111 fallecidos. En esta ocasión, ya son más de 120 y se creen que quedan cuerpos en la calles de algunos barrios.

Las favelas de Penha y Alemao fueron escenario el martes de un operativo a gran escala en el que intervinieron alrededor de 2.500 agentes contra el Comando Vermelho (Comando Rojo), el grupo criminal más importante de Brasil junto al Comando de la Capital. Lograron detener a uno de sus líderes, Thiago do Nascimento Mendes, alias 'Belao do Qutungo'. A las primeras 64 victimas, de las que informaron las autoridades, se suman ahora los 64 cadáveres trasladados por familiares y vecinos a la plaza Sao Lucas. «¿Dónde está mi hijo?», reclamaba una mujer.

«Nunca he visto nada parecido»

El jefe de la Policía Militar de Río de Janeiro, el coronel Marcelo Menezes Nogueira, ha confirmado que los cuerpos que han sido acumulados en la citada plaza no han formado parte del recuento oficial. Se trata de al menos 64 hombres, desvestidos todos para agilizar las labores de reconocimiento de los familiares. «Nunca he visto nada parecido. Es algo nuevo, de una brutalidad y violencia de un nivel desconocido», ha dicho el activista Raull Santiago, informa el portal G1.

La operación se ha saldado con más de 80 detenciones y varios heridos, entre ellas personas que nada tenían que ver con los objetivos del depligue policial, y la incautación de una treintena de fusiles de guerra y otras armas de menor calibre. La Policía asegura que fue recibida con bommbas lanzadas por drones. El gobernador de Río, el 'bolsonarista' Claudio Castro, calificó a los miembros de las bandas como «narcoterroristas», el término que emplea Donald Trump para referirse al crimen organizado de Venezuela y Colombia.