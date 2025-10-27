Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La prensa argentina destaca el triunfo de Javier Milei en las legislativas. Reuters

La motosierra no estaba gripada

Daniel Reboredo

Daniel Reboredo

Historiador y analista

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:06

Comenta

Las elecciones legislativas argentinas del pasado domingo han vuelto a ser un plebiscito sobre el país que quieren sus ciudadanos. Y estos han decidido, quizá ... sorpresivamente, que lo que muchos analistas manifestaban sobre la avería de la motosierra de Milei no era cierto, o puede que dichos analistas no contaran con el combustible extra que el rescate de EE UU va a aportar a la maquinaria del falso libertario. Tras los inesperados resultados y el triunfo electoral, el presidente se regocijó con su victoria, prometió profundizar las reformas (educativas, laborales y de jubilación) que considera necesarias para recuperar la supuesta grandeza del país que él sitúa cien años atrás y, lanzó el anzuelo a políticos vinculados al antiguo «macrismo» para conseguir su apoyo y de esta forma reemplazar a ministros y otros cargos que renunciaron para escapar de unos resultados electorales que auguraban desastrosos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  4. 4 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  5. 5 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  6. 6

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  7. 7

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  8. 8 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  9. 9 Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas y Alhaurín de la Torre
  10. 10

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La motosierra no estaba gripada

La motosierra no estaba gripada