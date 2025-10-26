Baja la participación en unas elecciones que examinan la popularidad de Milei

El 41,7% de los votantes argentinos registrados había depositado su papeleta en las elecciones legislativas hasta las 15.00 horas de este domingo, una ... participación seis puntos inferior a la de 2023 (48%) y también menor respecto de los comicios legislativos de 2021. Esta cita con las urnas sirve para renovar la mitad del Congreso y un tercio del Senado. A mitad de su mandato, el presidente del país, el ultraliberal Javier Milei, afronta un test clave sobre su popularidad. Pese al apoyo financiero de Donald Trump, que ha prometido invertir 40.000 millones de dólares en el país, la economía argentina sigue atenazada por la deuda.

Tras meses convulsos para el presidente, los comicios llegan en un momento de creciente vulnerabilidad para su figura, que tendrá que hacer frente a la oposición de corte peronista tras haber perdido las elecciones provinciales de Buenos Aires el pasado mes de septiembre.

Sondeos a favor

Aunque su partido, La Libertad Avanza, se encuentra en primer lugar en los sondeos sobre intención de voto con el 37,1% de los respaldos, muy cerca le sigue Fuerza Patria, con el 32,2 % de los apoyos, entre cuyos líderes se encuentran la expresidenta Cristina Fernández y nombres relevantes del peronismo como Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Milei depositó su papeleta en medio de un amplio dispositivo de seguridad en la sede de Medrano (Buenos Aires) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y sin realizar declaraciones a la prensa. Sí dedicó unos minutos a saludar a simpatizantes que le esperaban en la puerta de acceso del edificio universitario. El mandatario estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei, quien ejerce además como secretaria general de la Presidencia.