Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Milei, en el momento de depositar su voto. Afp

Baja la participación en unas elecciones que examinan la popularidad de Milei

Los comicios legislativos para renovar parte del Congreso y el Senado llegan a Argentina en plena crisis económica pese al apoyo financiero de Trump

T. Nieva

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:37

Comenta

El 41,7% de los votantes argentinos registrados había depositado su papeleta en las elecciones legislativas hasta las 15.00 horas de este domingo, una ... participación seis puntos inferior a la de 2023 (48%) y también menor respecto de los comicios legislativos de 2021. Esta cita con las urnas sirve para renovar la mitad del Congreso y un tercio del Senado. A mitad de su mandato, el presidente del país, el ultraliberal Javier Milei, afronta un test clave sobre su popularidad. Pese al apoyo financiero de Donald Trump, que ha prometido invertir 40.000 millones de dólares en el país, la economía argentina sigue atenazada por la deuda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  4. 4 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  5. 5 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  6. 6 Meteorología activa avisos amarillos en Málaga por lluvias
  7. 7

    Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer
  8. 8 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  9. 9

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  10. 10 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Baja la participación en unas elecciones que examinan la popularidad de Milei

Baja la participación en unas elecciones que examinan la popularidad de Milei