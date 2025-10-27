Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cristina Kirchner saluda a la militancia desde el balcón de su casa. EFE

Cristina Kirchner bailó desde su balcón ante una militancia apesadumbrada y enojada

La expresidenta argentina, en arresto domiciliario, volvió a reunir delante de su casa a cientos de simpatizantes durante una noche electoral que pasó del optimismo al llanto

M. Pérez

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:00

La casa de Cristina Kirchner se convirtió de nuevo este domingo en el lugar de concentración elegido por cientos de peronistas para festejar la noche ... electoral. Sin embargo, a diferencia de los comicios bonaerenses del pasado mes de septiembre, en esta ocasión no hubo motivos de celebración. Caras sombrías, críticas y desánimo llenaron el frontal de la vivienda de la expresidenta que, pese a la derrota, plantó cara a la adversidad. Salió al balcón a saludar y se marcó unos pasos de baile para regocio de sus seguidores, como hizo exactamente hace seis semanas en una coyuntura completamente diferente.

