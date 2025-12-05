Visto bueno medioambiental a la llegada de Carrefour a la zona este de Alhaurín de la Torre

Comienza a tomar cuerpo la llegada de nuevos negocios a la zona este de Alhaurín de la Torre, donde el Ayuntamiento plantea la construcción de ... un pabellón deportivo y que, desde finales de noviembre, cuenta con una conexión directa con la autovía A-7, al culminarse una obra que aprovecha el antiguo trazado de la conocida como Carretera de la Vía, con la que se evita el cuello de botella que se genera en la A-404.

El Ayuntamiento, a través de la junta de gobierno local, ha otorgado la Calificación Ambiental Favorable Condicionada al proyecto promovido por la empresa Gestora Comercial Hipersol, S.L. para la construcción de un centro comercial en esta parte del casco urbano.

El complejo, en una parcela de 13.877 metros cuadrados en la avenida Santa Clara, contará con un hipermercado Carrefour, locales comerciales y dos plantas de aparcamiento subterráneo.

Los informes técnicos emitidos concluyen que el edificio no generará impactos ambientales graves, siempre que se cumplan las medidas correctoras y preventivas establecidas, relacionadas con el control del ruido, el polvo, los residuos, el consumo energético y el tráfico.

Asimismo, los peritos han establecido que no habrá impactos negativos en la salud, aunque se requiere un estricto control de sistemas de riego y refrigeración para prevenir la legionela. Durante el periodo de exposición pública de esta promoción, no se registraron alegaciones por parte de particulares ni administraciones, por lo que el expediente ha continuado su tramitación con normalidad.

Desde el punto de vista socioeconómico, el proyecto prevé la creación de empleo y una mejora de la oferta comercial y de aparcamiento, lo que supondrá un impulso para esta zona del municipio.

Inauguración

El pasado 27 de noviembre fue la inauguración oficial, antesala de la apertura al público al día siguiente, de parque comercial en el oeste del casco urbano, con una inversión de 15 millones, 4 operadores y 50 empleos. Lidl, Rossmann, Tiendanimal y Tedi son las marcas que se han instalado en el recinto, en la avenida Finca Taralpe, tras una operación impulsada por el Grupo López Real Inversiones.

Las obras se ejecutaron en algo más de un año y permitieron levantar cuatro locales, el del supermercado, que es el mayor, de 2.560 metros cuadrados, y los otros tres de 699, 598 y 412, con unas doscientas plazas de aparcamiento.