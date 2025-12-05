Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parcela en la que se ubicará la zona comercial. SUR

Visto bueno medioambiental a la llegada de Carrefour a la zona este de Alhaurín de la Torre

El complejo comercial estará ubicado en una parcela de casi 14.000 metros cuadrados, en la avenida Santa Clara, y contará con un hipermercado y otros negocios, además de dos plantas de aparcamiento subterráneo

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:32

Comenta

Comienza a tomar cuerpo la llegada de nuevos negocios a la zona este de Alhaurín de la Torre, donde el Ayuntamiento plantea la construcción de ... un pabellón deportivo y que, desde finales de noviembre, cuenta con una conexión directa con la autovía A-7, al culminarse una obra que aprovecha el antiguo trazado de la conocida como Carretera de la Vía, con la que se evita el cuello de botella que se genera en la A-404.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  3. 3 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  4. 4 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  7. 7

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  8. 8 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque
  9. 9 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  10. 10 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Visto bueno medioambiental a la llegada de Carrefour a la zona este de Alhaurín de la Torre

Visto bueno medioambiental a la llegada de Carrefour a la zona este de Alhaurín de la Torre