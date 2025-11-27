Alhaurín de la Torre estrena parque comercial: una inversión de 15 millones, 4 operadores y 50 empleos

El Parque Comercial Taralpe abre al público, en horario comercial, este viernes 28 de noviembre; como antesala, este jueves se ha organizado un acto institucional ... en el que se ha invitado a los curiosos a conocerlo: churros con chocolate para merendar y atracciones infantiles.

En esta zona de negocios, en Pinos de Alhaurín, se han instalado Lidl, Rossmann, Tedi y Tiendanimal. En conjunto, con esta operación, promovida por Grupo López Real Inversiones, se ha generado una inversión de unos 15 millones de euros, con la creación 50 empleados directos, tal y como han apuntado Pablo Pacheco, director de retail de esta sociedad.

Un año de obras

Las obras de esta zona comercial se han ejecutado en algo más de un año y han permitido levantar cuatro locales, el del supermercado, que es el mayor, de 2.560 metros cuadrados, y los otros tres de 699, 598 y 412, con unas doscientas plazas de aparcamiento.

En inauguración, ha intervenido el alcalde, Joaquín Villanova, que ha destacado la iniciativa empresarial, por «impulsar la economía local, fomentar el empleo y reforzar la oferta comercial del municipio».

José Luis López Fernández, máximo responsable de la promotora, ha puesto en valor la colaboración con la Administración local para facilitar todos los trámites previos a las obras y ha anunciado que habrá más inversiones en el municipio, además de la intención de que la fundación que preside colabore con colectivos alhaurinos.

Por su parte, Jesús Toro, ha cifrado en 3,2 millones el presupuesto destinado a la apertura de la segunda tienda en Alhaurín de la Torre de Lidl, con la que se supera la treintena en Málaga; cuenta con una plantilla de 25 personas, con una sala de ventas de 1.530 metros cuadrados y con abastecimiento eléctrico gracias a placas solares.

La de Alhaurín de la Torre es la segunda tienda de Rossmann en la provincia de Málaga, esta cadena se dedica a la droguería, perfumería, cosmética, higiene personal o artículos de bebé; Tiendanimal ofrece productos para perros y gatos y otras mascotas, mientras que Tedi está especializada en artículos de papelería, manualidades, decoración, hogar, fiesta, juguetes y tendencias.