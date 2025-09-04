Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nueva imagen del Niño Jesús entronizada recientemente junto a la Virgen de Flores en el santuario de Álora. SUR

El 'nuevo' niño Jesús de la Virgen de las Flores llega a Álora

Tras el robo de la anterior imagen, Encinasola dona una talla que ya forma parte del patrimonio devocional perote

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Álora

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:12

La localidad malagueña de Álora ha vivido un fin de semana histórico con la llegada y entronización de un 'nuevo' Niño Jesús para la Virgen ... de Flores, patrona del municipio. La talla, procedente de Encinasola fue colocada en brazos de la Virgen en un acto solemne que reunió a cientos de fieles en la Parroquia. El gesto, cargado de simbolismo, devuelve a la devoción perota una imagen que durante estos dos últimos años estuvo ausente, cerrando así una herida abierta en la memoria colectiva.

