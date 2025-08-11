De Huelva a Málaga: Encinasola regala un nuevo Niño Jesús a Álora tras el robo de la imagen original de la Virgen de Flores

Ante la adversidad, unión. Esa es la primera consigna que deben seguir los municipios, sobre todo aquellos con pocos núcleos de población, para prosperar y ... crecer como sociedad. El pueblo de Encinasola ha dado un ejemplo claro de este principio al donar una nueva figura del Niño Jesús para la Virgen de Flores, tras el robo de la imagen original en septiembre de 2024, un acto que refuerza el hermanamiento histórico entre ambos municipios.

Encinasola, situado en la provincia de Huelva, tiene una población que apenas supera los mil habitantes. Limita con Portugal y Badajoz, y su historia se ha entrelazado sentimentalmente con la del pueblo del Valle del Guadalhorce durante más de 500 años. Todo comenzó en 1484, cuando habitantes de Encinasola acompañaron a las tropas de los Reyes Católicos en la toma de Álora. Durante ese viaje, que unió a ambos pueblos para siempre, se trasladó la talla de una imagen mariana: la Virgen de Flores, que se convirtió en la patrona de Encinasola. Desde entonces, la imagen empezó a ser venerada en Álora, donde perdura hasta el día de hoy como la más antigua de las veneradas entre los Perotes, con 541 años de historia.

Este vínculo, simbolizado por la Virgen de Flores, ha forjado una relación social y administrativa entre ambos pueblos, creando un hermanamiento inquebrantable. Desde el siglo XX, se han realizado expediciones entre los dos municipios, estrechando los lazos sociales. Los vecinos de Encinasola acogían a los de Álora y viceversa, formando un clima de camaradería cada vez más sólido.

El 19 de septiembre de 2024 fue una fecha triste en la historia reciente de Álora, cuando unos individuos robaron la imagen del Niño Jesús de la Virgen de Flores, además de sustraer el manto de la patrona y profanar el Santísimo, llevándose el copón. Estos actos causaron gran conmoción en el pueblo durante los días posteriores al robo.

Ante esta situación, la Junta de Gobierno local de Encinasola decidió, por unanimidad, donar un nuevo Niño Jesús para la Virgen de Flores. Esta figura, que se convertirá en una parte fundamental de la estampa mariana, fue realizada por el imaginero malagueño Juan Vega, conocido por su trabajo en la Virgen del Carmen del puerto de Málaga.

Acto

El acto de bendición del Niño de la Virgen de Flores tuvo lugar el domingo 10 de agosto en la parroquia de Encinasola, con la presencia de centenares de vecinos de Álora. Muchos de ellos decidieron quedarse durante todo el fin de semana para participar en los diferentes actos religiosos, que incluyeron una misa y una comida de confraternización, acompañando este momento histórico.

Imágenes del acto de bendición. SUR

Un detalle destacado del evento fue la intervención del célebre músico de marchas profesional Abel Moreno. El que fuera militar en el Soria número 9 compuso una marcha que se estrenó allí para la figura del Niño Jesús y para la propia ciudad de Encinasola. La marcha, titulada «Marochito, Perotito» (haciendo referencia a los gentilicios de Encinasola y Álora, respectivamente), fue calificada por muchos de los asistentes como «preciosa». Estos acordes ya han sonado por primera vez en tierras onubenses, pero su estreno oficial en la provincia de Málaga será el próximo 29 de agosto.

Si todo transcurre según lo previsto, ese día la figura del Niño Jesús llegará al municipio de Álora, donde será escoltada por numerosos vecinos de Encinasola, creando una imagen que quedará grabada en la memoria de ambos pueblos. Pero los actos no terminarán ahí: tras la llegada de la figura, se celebrará una salida extraordinaria con el Niño Jesús desde la iglesia hasta la parroquia donde reside la Virgen de Flores. Al día siguiente, se llevará a cabo una misa en la Catedral de Málaga, como reconocimiento por parte de la iglesia principal de la Diócesis de Málaga.