El nuevo Niño Jesús, durante el acto de bendición en Encinasola. SUR

De Huelva a Málaga: Encinasola regala un nuevo Niño Jesús a Álora tras el robo de la imagen original de la Virgen de Flores

Después de su bendición en tierras onubenses el pasado domingo, la escultura, realizada por el imaginero malagueño Juan Vega, será trasladada el 29 de agosto a la localidad malagueña, donde se celebrarán diversos actos religioso

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Álora

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:53

Ante la adversidad, unión. Esa es la primera consigna que deben seguir los municipios, sobre todo aquellos con pocos núcleos de población, para prosperar y ... crecer como sociedad. El pueblo de Encinasola ha dado un ejemplo claro de este principio al donar una nueva figura del Niño Jesús para la Virgen de Flores, tras el robo de la imagen original en septiembre de 2024, un acto que refuerza el hermanamiento histórico entre ambos municipios.

