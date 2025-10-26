Silvia López es una mujer normal y corriente: arquitecta, madre y vecina, que combina su estudio de arquitectura con la vida familiar y el compromiso ... con su tierra. Pero detrás de esa aparente normalidad hay una historia que marca un antes y un después en el ámbito empresarial del Valle del Guadalhorce. López se ha convertido en la primera mujer en presidir la Federación de Empresarios del Valle del Guadalhorce (Fedelhorce), una organización que agrupa a más de 900 empresas y ocho asociaciones locales. Desde su elección, afronta el reto de liderar una nueva etapa para la federación, centrada en la innovación, la cooperación y proyectos clave como el Centro de Alto Rendimiento para Pymes en Alhaurín el Grande

—Para la gente que no le conoce, ¿quién es Silvia López y cómo llega a convertirse en presidenta de Fedelhorce?

—Silvia López es una arquitecta, madre y empresaria. Estoy casada y tengo mi propio estudio. Me dedico a esta profesión porque me la inculcó mi padre, Antonio, que también trabajaba en este ámbito. Cuando terminé la carrera, él me animó a unirme a la asociación empresarial de Alhaurín el Grande para conocer gente y empezar a moverme en el mundo profesional. Fui por probar, y la verdad es que me gustó mucho el ambiente, la colaboración entre compañeros y el poder ayudar al empresariado local. En aquel momento, la asociación aún no formaba parte de Fedelhorce, pero acabó integrándose y desde entonces sigo vinculada. Entré como vocal, luego pasé a la junta directiva y llevo desde 2009 participando activamente en la vida asociativa.

—Es la primera mujer que preside la federación. ¿Qué significa este paso?

—Sí, soy la primera mujer en ocupar la presidencia, y me siento muy orgullosa de ello. Creo que abrimos una puerta importante para las mujeres en el mundo empresarial del Valle del Guadalhorce. En mi carrera, la arquitectura, siempre he estado más rodeada de hombres, pero nunca me he sentido desplazada. En Fedelhorce siempre me han tratado con mucho respeto y compañerismo, aunque durante mucho tiempo era la única mujer en las asambleas. Creo que mi llegada aporta un aire nuevo, una perspectiva diferente y, sobre todo, la voluntad de sumar. Soy una persona que intenta ayudar, escuchar y aportar, y creo que eso es lo que define mi forma de trabajar.

—Lleva más de una década en el ámbito empresarial y los modelos han cambiado mucho desde sus inicios...

—Ha cambiado muchísimo. Hoy emprender es un acto de valentía, pero también es una oportunidad porque hay más recursos y formación que antes. Antes era común heredar el negocio familiar; ahora hay muchos emprendedores que empiezan desde cero, con apoyo técnico y herramientas nuevas. Además, las redes sociales y el comercio online lo han transformado todo. Hoy cualquier negocio, grande o pequeño, necesita una página web o presencia digital para sobrevivir. En ese sentido, el salto tecnológico ha sido enorme y ha profesionalizado el tejido empresarial de la comarca.

—El salto tecnológico es uno de los retos que tiene el Guadalhorce pero, ¿hay más?

—Hay varios, pero uno de los más importantes es el Centro de Alto Rendimiento para Pymes, un proyecto que llevamos tiempo impulsando y que se ubicará en Alhaurín el Grande. Este centro tendrá un departamento técnico y otro de gestión, y coordinará también los Centros Comerciales Abiertos de la comarca. Ya se ha licitado la obra y confiamos en que se ponga en marcha pronto. También hay una demanda creciente de naves industriales de protección oficial, porque muchos empresarios necesitan espacios asequibles para instalarse. La idea es que, igual que existen las viviendas de protección oficial, podamos ofrecer también naves industriales con condiciones económicas adaptadas a pequeñas empresas.

Otro de nuestros proyectos clave es 'FedelApp', una aplicación pionera que funciona como el mayor escaparate comercial de la comarca. A través de ella, cualquier persona puede ver los negocios cercanos, conocer sus promociones o participar en campañas como la 'Ruta de la Tapa'. Es una herramienta muy innovadora que da visibilidad al comercio local y conecta a los municipios entre sí. Además, seguimos desarrollando espacios de networking como 'Café con Ideas' o 'Juernes Innovador', que permiten que los empresarios se formen, compartan experiencias y generen sinergias.

—Ha mencionado el Centro de Alto Rendimiento. ¿En qué punto se encuentra exactamente?

—El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha sacado a licitación las obras recientemente, hace apenas unos días. El proyecto está muy avanzado y esperamos que comience pronto. Además, el municipio ha sido beneficiario de una subvención de nueve millones de euros, y una parte de esa ayuda se destinará al centro. Creemos que será una infraestructura clave para toda la comarca y un motor de crecimiento para las pymes.

— Al final la federación también necesita de los entes públicos. ¿Qué se puede hacer para reforzar esa colaboración?

—Ya estamos colaborando activamente con ayuntamientos y administraciones a través de convenios de formación y programas de ayuda. Un ejemplo claro es el sistema de cashback incluido en la aplicación 'FEDELAPP': cuando compras en un comercio asociado, el establecimiento y el ayuntamiento bonifican parte del gasto. Ese dinero se acumula en la aplicación y puedes utilizarlo después en otros negocios del municipio. Es una forma de incentivar el consumo local y fortalecer la economía circular.

—El Valle del Guadalhorce tiene un fuerte peso agrícola y agroindustrial. ¿Qué papel juega este sector en vuestra estrategia?

—Un papel fundamental. Es una comarca muy productiva, con productos únicos como el tomate huevo de toro, la miel o la huerta local. Desde Fedelhorce queremos ayudar a estos productores a innovar, modernizarse y ganar visibilidad. Organizamos actividades en sus municipios, les damos difusión y creamos espacios donde puedan conectar con otros empresarios. La idea es que el sector primario también se beneficie de la digitalización y de las herramientas de promoción actuales.

—Hablando de digitalización, ¿cómo apoya Fedelhorce a las pymes y autónomos en ese proceso?

—Estamos haciendo una labor constante de formación. A través del 'Café con Ideas', ofrecemos talleres prácticos sobre temas actuales como inteligencia artificial, chat GPT, marketing digital o creación de páginas web. Hay mucho interés y las sesiones tienen cada vez más participación. Además, cuando hay subvenciones disponibles para innovación o modernización, ayudamos a los asociados a tramitar la documentación y a presentar sus solicitudes. Queremos facilitarles el acceso a esas ayudas y que puedan adaptarse a los nuevos tiempos.

—¿Cómo imagina el papel de Fedelhorce en los próximos dos años?

—Creo que será una etapa muy productiva. Tenemos muchos proyectos en marcha y una colaboración cada vez más estrecha con los ayuntamientos, la Diputación y la Junta de Andalucía. Estoy convencida de que veremos avances importantes y resultados concretos.

—¿Y qué objetivos se marca al final de su mandato?

—Mi principal objetivo es consolidar los proyectos estratégicos, especialmente el Centro de Alto Rendimiento para Pymes, y mantener el crecimiento y la participación dentro de FEDELHORCE. Si conseguimos seguir sumando, innovando y haciendo comarca, me daré por satisfecha.