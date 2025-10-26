Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La nueva presidenta del Fedelhorce, Silvia López. SUR

Silvia López, presidenta de la Federación de Empresarios del Valle del Guadalhorce

«Hemos abierto una puerta importante para las mujeres en el mundo empresarial de la comarca»

La malagueña toma las riendas de la organización con el principal objetivo de terminar de impulsar el proyecto del Centro de Alto Rendimiento para Pymes, que busca centralizar la innovación y el apoyo al emprendimiento

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:01

Silvia López es una mujer normal y corriente: arquitecta, madre y vecina, que combina su estudio de arquitectura con la vida familiar y el compromiso ... con su tierra. Pero detrás de esa aparente normalidad hay una historia que marca un antes y un después en el ámbito empresarial del Valle del Guadalhorce. López se ha convertido en la primera mujer en presidir la Federación de Empresarios del Valle del Guadalhorce (Fedelhorce), una organización que agrupa a más de 900 empresas y ocho asociaciones locales. Desde su elección, afronta el reto de liderar una nueva etapa para la federación, centrada en la innovación, la cooperación y proyectos clave como el Centro de Alto Rendimiento para Pymes en Alhaurín el Grande

