Silvia López, primera mujer en presidir la Federación de Empresarios del Valle del Guadalhorce

La Federación de Empresarios del Valle del Guadalhorce (Fedelhorce) ha elegido a Silvia López como su presidenta, convirtiéndose así en la primera mujer que asume ... la máxima responsabilidad en la historia de esta organización comarcal. Su nombramiento, respaldado por unanimidad en la asamblea de la federación, marca un paso significativo en la consolidación de un modelo de gestión más participativo, igualitario y representativo del tejido empresarial del Guadalhorce.

El organismo federativo agrupa a las asociaciones empresariales de ocho municipios del Valle del Guadalhorce, una de las comarcas más dinámicas de la provincia de Málaga. En total, la federación representa a 904 empresas asociadas, que generan más de 7.000 empleos directos en sectores como el comercio, la industria, la agricultura, la hostelería o los servicios profesionales. Su labor se centra en impulsar la cooperación entre municipios, fomentar la innovación y promover un desarrollo económico sostenible y equilibrado en toda la comarca.

Por otro lado, cabe recordar que la estructura de Fedelhorce se organiza de forma participativa. Cada asociación local cuenta con su propia junta directiva, encargada de tomar decisiones sobre los asuntos específicos de su municipio. A su vez, los presidentes de cada una de ellas forman parte de la asamblea general de la federación, el órgano donde se abordan los temas de interés comarcal o estratégico. Las decisiones se adoptan por consenso, garantizando que cada municipio mantenga su voz e identidad dentro del conjunto. Este sistema permite que la federación combine la autonomía local con una visión unificada del desarrollo económico de la comarca.

Arquitecta de profesión

Tras su elección, Silvia López asume el reto de dirigir una organización que considera «una de las más representativas y activas de la provincia». Arquitecta de profesión y empresaria al frente de su propio estudio, asegura que vive esta nueva etapa con entusiasmo y responsabilidad. «Me sentí muy contenta y agradecida a los compañeros que pensaron en mí. Ser presidenta de una federación como Fedelhorce impone respeto, porque representa a un número muy importante de empresarios y eso conlleva una gran responsabilidad», explica.

Su vinculación con el movimiento asociativo comenzó hace más de una década, cuando decidió unirse a la asociación empresarial de Alhaurín el Grande. «Mi padre me animó a participar para conocer a otros profesionales y empezar a moverme tras terminar la carrera», recuerda. Aquella experiencia fue el inicio de un compromiso duradero con el tejido empresarial del Guadalhorce. «Me gustó mucho el ambiente, la forma de trabajar y el compañerismo. Empecé como vocal, luego formé parte de la junta directiva y, cuando la asociación se unió a Fedelhorce, continué implicada desde entonces», detalla.

López afronta el nuevo cargo «con una actitud muy positiva» y destaca el clima de colaboración que caracteriza a la federación. «Hay un compañerismo enorme y eso ayuda mucho. Tenemos por delante dos años importantes, con muchos temas que abordar. Para mí es un compromiso personal y colectivo. Quiero que todos los socios se sientan libres de participar y colaborar, porque cuando todos aportamos, el desarrollo es mucho más rápido y eficaz», afirma.

La nueva presidenta considera que el organismo debe seguir siendo un actor principal en la economía comarcal y provincial. «Somos una organización potente, representativa e incluso innovadora. Hacemos cosas que no se ven en muchos sitios, incluso a nivel nacional. Estamos muy pendientes de nuestros asociados y creo que, a nivel provincial, tenemos un papel muy representativo», subraya.

Silvia López también quiso trasladar un mensaje de unión y cooperación al empresariado del Guadalhorce. «Fedelhorce va a seguir ayudando a la prosperidad, no solo de las empresas, sino también de toda la comarca y del área metropolitana de Málaga. Si todos colaboramos y participamos, podemos llegar a ser grandes y prósperos», concluye.