Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Silvia López, nueva presidenta del Fedelhorce. SUR

Silvia López, primera mujer en presidir la Federación de Empresarios del Valle del Guadalhorce

La arquitecta y empresaria asume la dirección de Fedelhorce para los próximos dos años, que agrupa a ocho asociaciones locales y más de 900 empresas de la comarca

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:55

Comenta

La Federación de Empresarios del Valle del Guadalhorce (Fedelhorce) ha elegido a Silvia López como su presidenta, convirtiéndose así en la primera mujer que asume ... la máxima responsabilidad en la historia de esta organización comarcal. Su nombramiento, respaldado por unanimidad en la asamblea de la federación, marca un paso significativo en la consolidación de un modelo de gestión más participativo, igualitario y representativo del tejido empresarial del Guadalhorce.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  3. 3 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  4. 4 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  5. 5 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  6. 6

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  7. 7 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  8. 8 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  9. 9 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  10. 10 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Silvia López, primera mujer en presidir la Federación de Empresarios del Valle del Guadalhorce

Silvia López, primera mujer en presidir la Federación de Empresarios del Valle del Guadalhorce