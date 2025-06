Quince nidos y todos vacíos: la prospección no encuentra fauna afectada por las obras de la EDAR Norte

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Martes, 24 de junio 2025, 00:14 Comenta Compartir

Los trabajos de prospección en busca de fauna protegida en los campos de cultivo de la Vega Mestanza de Alhaurín de la Torre, afectados por ... las obras de la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Norte, no han arrojado resultados positivos; es decir, no se han encontrado animales que hayan hecho de estas fincas su hábitat y, por lo tanto, no caben medidas de salvaguarda de este entorno ni de especies de interés.

Así consta en el acta de inspección, consultada por este periódico, que ya obra en la Delegación en Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta. El estudio se desarrolló el pasado 18 de junio, con vigilancia policial y coordinado por personal del equipo de Agentes de Medio Ambiente de la Administración regional, aunque las labores de campo correspondieron a técnicos de la empresa Sfera Proyecto Ambiental. Sobre lo observado, a lo largo de unas cuatro horas, se llama la atención sobre la presencia de 15 nidos vacíos y también se advierte de que el paso habilitado para acceder a la parcela de cítricos «ha sido vandalizado durante los trabajos de ejecución de la prospección de fauna». Durante aquella jornada, en la que, además de estas tareas, también se realizaron trabajos de preparación de la entrada a los terrenos agrícolas, con el arreglo de una pasarela sobre el Guadalhorce para la entrada de la maquinaria, hubo algunos momentos de tensión. Y es que el comienzo de la obra de la EDAR se ha topado con la fuerte oposición de un grupo personas, en torno a medio centenar, que están acampados en la ribera del río para entorpecer cualquier avance. De ahí la presencia importante de unidades de la Policía Nacional y de otros agentes de la autoridad, que se mantiene desde hace ya días. Además de estas acciones, la plataforma de vecinos y propietarios de esta barriada alhaurina, cuyo rostro más conocido es el de Mari Carmen Mestanza, que están en contra de la construcción de este equipamiento, han emprendido una batalla legal en toda regla con la que quieren impedir la ejecución de la estación de tratamiento de aguas; entre los argumentos, que se trata de una inversión pública que no tiene en cuenta las posibilidades de inundación, que es la opción más cara de todas las posibles, o que acabará con un ecosistema único. El pasado jueves, cuando estaba previsto que prosiguieran las tareas en las fincas de cítricos, lo que implica que se acabará con muchos árboles, empresas subcontratas, que trabajan para la UTE adjudicataria de la obra, formada por Sando, Dinotec y Aquambiente, decidieron parar. Son compañías locales, a las que les encargan tareas como movimientos de tierra, cuyos responsables aseguran sufrir acoso y amenazas, tanto dirigidas a ellos, como a sus familias y a su personal. En el ánimo de lo contratistas de la capital y su entorno pesa lo ocurrido, el pasado 8 de mayo, cuando ardieron 5 máquinas de una de las subcontratas relacionada con este nuevo equipamiento, Excavaciones Alejasa, una compañía con unos 70 empleados, con Salvador González Martín al frente. Aunque lo sucedido no se sabrá hasta que concluya la investigación en curso, el propio afectado vincula directamente este fuego, que fue claramente intencionado y que le ha causado pérdidas millonarias, con la oposición al proyecto de la EDAR. «Un día alguien dijo en las redes que mi empresa iba a hacer la depuradora y a arrancar los árboles de la Vega Mestanza y, desde entonces, todo son problemas», relata. «Conozco a la gente de aquellas tierras personalmente, yo me he criado allí al lado y estoy convencido de que no han sido, pero sí alguno de los que ha hecho causa de esto, aunque no tengan nada que ver», explicó a SUR este empresario, que también dejó claro que los trabajos que su empresa tienen encomendados, nada tienen que ver con los campos de frutales, ya que se desarrollan a varios kilómetros, en Campanillas, para los futuros colectores. El desarrollo del proyecto de la depuradora es estratégico para tratar las aguas residuales de Málaga, Alhaurín El Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Torremolinos, tal y como recuerda la Junta. La primera clave importante es que pesa una multa de 634.000 euros cada seis meses por verter aguas sin depurar al río.

