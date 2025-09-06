Alhaurín de la Torre ejecuta una necesaria puesta a punto del Pabellón Blas Infante, la «casa» del Unicaja Sub-22

La sede de los partidos como local del Unicaja Sub-22, filial del club cajista que ha sido rebautizado como el Unicaja-Alhaurín de la Torre ... , el Pabellón Blas Infante de este municipio, necesita una puesta a punto en la que está enfrascado el Ayuntamiento. Los trabajos afectan temporalmente el funcionamiento del recinto, aunque, el concejal de Deportes, Sergio Cortés, espera que la normalidad vuelva a las instalaciones antes de final de mes.

Las intervenciones previstas son necesarias por varias cuestiones. Por un lado, hay que afrontar las reparaciones de los daños causados por la dana, que afectan tanto a la cubierta como a la cancha de juego; esta es de parqué, una superficie en la que se ha comenzado por el acuchillado, para la renovación de las zonas inservibles, paso previo a la pintura con barniz y de las líneas para la práctica deportiva.

También anuncia la Administración local la instalación de un nuevo marcador que cumpla con las exigencias de la ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto) y el montaje de gradas supletorias que aumenten la capacidad del polideportivo, en unos cien espectadores

Además, se encuentra en fase de licitación el contrato para la instalación de un nuevo sistema de climatización homologado con las necesidades de confort térmico exigidas por la reglamentación específica para la práctica de las diferentes disciplinas que acoge el recinto, así como para el público. El precio de licitación es de 169.400 euros y el plazo de ejecución una vez se inicien los trabajos es de un mes. Si se suma esta partida, la inversión global prevista supera los 300.000 euros.

Recientemente culminaron también los trabajos de restauración de la fachada exterior del edificio donde, además de la pintura, se ha aplicado una capa de altas prestaciones para protegerla del sol y las inclemencias del tiempo.

El objetivo es potenciar el uso del pabellón para que aumente su uso, sin perjuicio de que se haya convertido en la casa de la categoría inferior del Unicaja para la temporada.

Estas obras se suman a las que comenzaron en el Pabellón El Limón para duplicar la superficie destinada al gimnasio y reordenar espacios, que comenzaron el pasado mes de octubre, pero que, a finales de julio, sufrieron una paralización, como explicó el concejal responsable de Deportes, a pesar de que los trabajos fueron adjudicados a una firma granadina, por casi 450.000 euros.

Y es que la contratista, finalmente, optó por abandonar, en desacuerdo con el presupuesto. Esta circunstancia, además de obligar a relicitar la reforma, lo que alarga plazos, implica que se mantenga la reestructuración de los cuadrantes de las distintas actividades que albergan las instalaciones, lo que afecta a los entrenamientos de las escuelas y clubes de baloncesto, gimnasia rítmica, bádminton y fútbol-sala.