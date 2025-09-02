Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manolo Trujillo instruye a sus jugadores en el primer entrenamiento. Unicaja B. Fotopress

El Unicaja U22 echa a rodar

El equipo, que jugará sus partidos en Alhaurín de la Torre y llevará el nombre de la localidad en su denominación, comenzó con los entrenamientos este martes

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:44

La Liga U22 que se ha puesto en marcha para paliar la fuga de talento rumbo a la NCAA ya ha tomado forma, y los ... equipos que en ella competirán, también, con el Unicaja en liza. La plantilla estará compuesta por 15 jugadores, que ya se han puesto a las órdenes del experimentado entrenador Manolo Trujillo, un clásico del baloncesto malagueño. La primera sesión de trabajo ha tenido lugar en el cuartel general del Unicaja, el pabellón Martín Urbano de Los Guindos.

