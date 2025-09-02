El Unicaja U22 echa a rodar

La Liga U22 que se ha puesto en marcha para paliar la fuga de talento rumbo a la NCAA ya ha tomado forma, y los ... equipos que en ella competirán, también, con el Unicaja en liza. La plantilla estará compuesta por 15 jugadores, que ya se han puesto a las órdenes del experimentado entrenador Manolo Trujillo, un clásico del baloncesto malagueño. La primera sesión de trabajo ha tenido lugar en el cuartel general del Unicaja, el pabellón Martín Urbano de Los Guindos.

El grueso de jugadores que conformarán este nuevo equipo lo forman aquellos que compitieron la pasada temporada en la Tercera FEB, con el equipo junior, caso de Manuel Trujillo (que ya debutó con el primer equipo), Miguel Martínez, Alfonso Rodríguez o Marcus Moller. Este último, eso sí, pondrá rumbo a la NCAA cuando termine la temporada. Además, el club ha acometido tres fichajes para apuntalar su plantilla y hacerla más competitiva: el pívot lituano Artur Butajevas (2,07 metros de altura), cedido por el Barça; el ala-pívot Javier Valero (2,05 metros) e Ian Torres, escolta-alero argentino de 1,95 metros.

El equipo jugará sus partidos como local en Alhaurín de la Torre, como ya se anunció hace algunas semanas, y llevará el nombre de la localidad en su denominación oficial: Unicaja Alhaurín de la Torre. Además, competirá en el Grupo A de esta nueva liga junto al Barça, Baxi Manresa, Casademont Zaragoza, Tenerife, Joventut, Real Madrid y Valencia. El otro grupo, el B, lo forman el Girona, Bilbao, Burgos, Lleida, Gran Canaria, Granada y UCAM Murcia.

La plantilla ya está completada. Los bases del Unicaja Alhaurín de la Torre son Manuel Trujillo y José Antonio Cazorla; los escoltas serán Dani Carrasco, Miguel Martínez, Adolfo Nuño e Ian Torres; los aleros, Santiago Otero, Dani Sierra, Eloy Suárez y Roy Ikponmwosa; los 'cuatros', Javier Valero y Alfonso Rodríguez; y los pívots, Marcus Moller, Artur Butajevas y Hugo Mendes.