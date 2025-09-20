Pasarela Larios, una Torre de Babel de la moda

La Pasarela Larios desplegó anoche su alfombra azul más cosmopolita. Como ocurre cada ecuador de septiembre -y ya van 14 ediciones- la principal arteria comercial ... de la ciudad volvió a vestirse de moda. Y de mestizaje. Diseñadores de Ucrania, Marruecos, Tenerife, Sevilla, Jaén o Granada recorrieron los 350 metros que hacen que este evento sea único en Europa. Además, la cita (que tiene ante sí el reto de crecer fuera de nuestras fronteras sin desvirtuarse ni alejar el foco de la moda local) permitió conocer de cerca las últimas propuestas de cuatro firmas malagueñas. Un canto a la costura más artesanal -alejada del 'fast fashion'- que se cocina a fuego lento y con mimo en sus talleres.

Como ya hizo en 2024, Juan Carlos Armas (Tenerife) fue quien inauguró los desfiles pasadas las 20.30 horas tras un fallo técnico que retrasó el inicio. Los brillos, los detalles florales y los tonos pasteles marcaron su colección, 'El jardín de las malvas'. Diseños que celebran la dualidad de la mujer, «su suavidad y su resilencia», resaltó.

Le tomaron el relevo sobre la pasarela dos firmas de Marruecos: Romeo Couture (a destacar sus plataformas de infarto o su atrevida apuesta por el naranja) y Btissam Dahane (con sus espectaculares caftanes deluxe). Tras ellas, una de las etiquetas de alta costura más reputadas de la ciudad: Montesco, quien recuperó para Larios algunos de sus modelos más emblemáticos que fueron hitos creativos. Un viaje a los 90 con ese halo barroco tan sello de la casa.

En total, doce desfiles eclécticos de estilos muy diferentes con un claro predominio del color blanco, la pedrería, las capas o las siluetas más entalladas que realzan la silueta femenina. También hubo moda infantil, de la mano de la ucraniana Vel Yurchenko (By Vel). ¿Su propuesta? Llamativos trajes con maxi volumen -excesivo, diría- que no pasaron desapercibidos.

Arriba, vestido rojo de Juan Carlos Armas. Abajo, diseño de Susana Hidalgo y la moda infantil de By Vel. Marilú Báez

La alfombra azul continuó con Susana Hidalgo (Alfiler de Oro de la pasada edición). La malagueña -otra de las fieles a esta pasarela- presentó su nueva colección de novias 'Alborada'. En sus palabras, «un guiño al sol, inspirada en una mujer que brilla con luz propia, elegante, femenina y sensual». A destacar sus abrigos y chaquetas realizada en tejidos tipo Chanel, sus espaldas -muy protagonistas-, sus pinceladas doradas o sus delicados detalles de plumeti.

El terciopelo y las capas en tejidos tapiceros dominaron los diseños de JJS By Nel Houki, mientras que Lucía Cano (diseñadora de Alcalá la Real, Jaén) le echó un pulso al sector nupcial apostando por unas novias rompedoras con mucha personalidad. Sus originales peinetas transformadas en viseras acapararon miradas. Completaron la noche las agujas locales Moncho Heredia -quien reivindicó los abanicos XL como complemento-, Antonia Galiano -con su colección 'Sueños de otoño'- y la firma granadina Ñz Cañizares.

Ampliar Aurora Gaviño, al recoger el Alfiler de Oro. Marilú Báez

El broche final lo puso la galardonada con el Alfiler de Oro 2025 en reconocimiento a su trayectoria: la firma sevillana de moda flamenca Aurora Gaviño, quien recogió el galardón visiblemente emocionada junto a sus hijas. No fue la única premiada. La modelo malagueña Lucía Sánchez (la joven estudiante de Enfermería de 21 años que ha desfilado esta semana en la Plaza Mayor de Madrid con Carolina Herrera) recibió el Premio Modelo Revelación otorgado por Kapyderm y Efraín Medina, de Tenerife Moda, el Premio Estrella Costa del Sol.

Este sábados, más desfiles

¡Y la moda no acaba aquí este fin de semana! Este sábado 20 de septiembre, también a partir de las 20.00 horas- será el turno de los diseñadores emergentes, de algunas de las principales marcas locales y de Ágatha Ruiz de la Prada -habitual de esta cita-. Sobre la pasarela pasearán propuestas de Ribes y Casals, Osvaldo Joya Design, Nati Rudnitskaya, Pepe Canela, Dona Ralph, José Perea o la sastrería y ceremonia de Félix Ramiro, otro de los fieles edición tras edición a esta alfombra.

Además, la Diputación de Málaga -a través de su marca promocional 'Málaga de Moda'- volverá a dar la oportunidad a una quincena de talentos noveles de presentar sus diseños. En esta edición el concurso 'Málaga de Moda talento y creatividad 2025' hará que se suban hoy a la imponente alfombra azul: Antonio Corpas, Javier Muñoz -con su firma Ruptura- Azahara Crisóstomo, Irene Ramírez, Leonor Bassa, Samuel Reyes, Blanca Cela, Jorán Torres, Renata Esteve, Covadonga F. Carrodeguas, Rocío González, Xenia Albacete, Pedro López, Tatian Cortés y Sol Cortés.

Cómo asistir de público

Para poder asistir a este evento basta con acudir a la cita y ocupar algunas de las múltiples sillas disponibles habilitadas para la ocasión a lo largo de toda calle Larios (desde la entrada frente a la plaza de la Marina a la plaza de la Constitución). La entrada es gratuita. Los organizadores ya han repartido entradas entre distritos y colectivos sociales y culturales de la provincia pero aún quedan muchas sillas libres a lo largo de la pasarela azul. Eso sí, conviene acudir con tiempo para lograr sitio (el evento empieza a las 20.00 horas).