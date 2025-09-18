Lucía Sánchez, la joven de Parque Litoral que debuta en la moda con Carolina Herrera

Responde al teléfono desde la Plaza Mayor de Madrid. En ocho horas desfilará por ese emblemático lugar delante de unas 500 personas, entre 'celebrities' de ... todo el mundo y grandes nombres de la industria, en el mayor evento de moda que se recuerda en la capital en más de medio siglo. «¡No lo quiero ni pensar porque me pongo nerviosa!», exclama con espontaneidad. Lucía Sánchez, malagueña de 21 años, debutó este jueves en una pasarela internacional de la mano de Carolina Herrera en la primera presentación de una colección que hace la firma fuera de Nueva York.

La suya es una de esas historias que parecen de película. «Un sueño», dice. Nunca podría haberse imaginado algo así, porque jamás se planteó ser modelo. Lucía estudia segundo de Enfermería en la Universidad de Málaga, pero una agencia la descubrió hace apenas un año de manera fortuita mientras paseaba a su perrita Noa por la calle. Desde entonces compagina como puede las clases y las prácticas de Enfermería con acciones de modelaje, siempre en Málaga y a pequeña escala. Hasta ahora. Su belleza natural, sencilla y nada clásica, llamó la atención del equipo de casting de Carolina Herrera, que la fichó para su propuesta más ambiciosa en Europa.

Este evento marca un hito para la prestigiosa firma, con su director creativo Wes Gordon al frente, que rinde así homenaje al estrecho vínculo de la fundadora con la ciudad de Madrid. Dicen que no sucede nada igual desde 1959, cuando la duquesa de Alba celebró en el Palacio de Liria una fiesta benéfica en la que se presentó la colección 'Trapèze' de Dior.

Lucía Sánchez confiesa que estuvo días ensayando en el pasillo de su casa, en Parque Litoral, donde vive con sus padres. Era su primera vez en una pasarela tan grande y había nervios, pero sobre todo emoción por emprender esta nueva aventura. De momento, este viernes vuelve a Málaga. «Que tengo clases, la universidad ya ha empezado». E irá encajando en el calendario todo lo que le vaya saliendo de moda. «Son dos mundos muy distintos, pero lo voy llevando bien. Poco a poco», concluye.