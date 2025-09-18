Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lucía Sánchez, la joven de Parque Litoral que debuta en la moda con Carolina Herrera

La malagueña, estudiante de Enfermería de 21 años, desfila en la Plaza Mayor de Madrid en la primera presentación de una colección de la firma fuera de Nueva York

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:34

Responde al teléfono desde la Plaza Mayor de Madrid. En ocho horas desfilará por ese emblemático lugar delante de unas 500 personas, entre 'celebrities' de ... todo el mundo y grandes nombres de la industria, en el mayor evento de moda que se recuerda en la capital en más de medio siglo. «¡No lo quiero ni pensar porque me pongo nerviosa!», exclama con espontaneidad. Lucía Sánchez, malagueña de 21 años, debutó este jueves en una pasarela internacional de la mano de Carolina Herrera en la primera presentación de una colección que hace la firma fuera de Nueva York.

