Málaga sella su idilio con el cine catalán 'Los días que vendrán' y 'Las niñas bien' arrasan en un palmarés sin grandes sorpresas que vuelve a apostar por las historias intimistas. Maggie Civantos gana la Biznaga a mejor actriz de reparto ALBERTO GÓMEZ Domingo, 24 marzo 2019, 00:12

Cada vez que pasa por Málaga, Carlos Marques-Marcet regresa a casa con una Biznaga de Oro bajo el brazo. Lo hizo en 2014 con '10.000 kilómetros', la campanada de aquella edición, una cinta intimista que supuso su debut en el largometraje, y ha vuelto a hacerlo ahora con 'Los días que vendrán', gran triunfadora este año en la sección oficial del Festival de Málaga, que ayer echó su cierre después de nueve intensos días de cine. El director catalán filmó el embarazo real de la actriz protagonista, María Rodríguez, para construir una película hermosa y conmovedora sobre el carrusel de emociones, a menudo contradictorias, que sacuden a una pareja, también real y completada por David Verdaguer, ganador de un Goya por 'Verano 1993' y presente en los tres filmes dirigidos hasta ahora por Marques-Marcet.

No es el único premio que anoche recogió el equipo de 'Los días que vendrán'. Rodríguez, curtida en el teatro pero hasta ahora sin papeles protagonistas en el cine, se alzó con la Biznaga a mejor actriz, un galardón por el que también competían Maribel Verdú, Natalia de Molina o Julieta Zylberberg. Marques-Marcet se llevó además la distinción a mejor director. Su película partía como favorita tras la extraordinaria acogida que tuvo el miércoles tanto en el pase de prensa como en su presentación en el Teatro Cervantes, donde el director y los dos actores protagonistas recibieron emocionados la ovación más larga de esta semana. Se trata de la tercera vez consecutiva que una película rodada en catalán gana en Málaga después de que el año pasado lo hiciera 'Las distancias' y en 2017 triunfara 'Verano 1993'. En 2016 se impuso 'Callback', en inglés. Por eso ayer, durante la rueda de prensa de los premiados, Fernando Méndez-Leite, del comité de selección, preguntó burlón al equipo de 'Antes de la quema', ganadora del Premio del Público: «No siendo catalanes, ¿no os ha impresionado haber sido premiados en Málaga?». Respondió Salva Reina con su habitual rapidez: «Mi segundo apellido es Girona».

De las 22 películas proyectadas esta edición en la abultada sección oficial a concurso, nueve tienen firma iberoamericana. El certamen malagueño concede dos Biznagas de Oro: una para cada lado del Atlántico. El premio a mejor película latina recayó en 'Las niñas bien', donde Alejandra Márquez retrata a una arrogante clase alta que pelea por mantener su estatus tras el estallido de la crisis económica que azotó México en los años ochenta. Esta crítica a la desigualdad protagonizada por Ilse Salas coloca un espejo frente al derrumbe de los palacios de cristal de varias familias adineradas, una historia que enamoró al jurado y le hizo merecedora también de la Biznaga al mejor guión.

Una mención especial reconoció 'Esto no es Berlín', la cinta de Hari Sama que reconstruye la movida mexicana y el movimiento contracultural surgido en este país también en los años ochenta. El filme esconde una crítica velada a la generación 'millennial' actual y su entrega al entretenimiento de masas. Sama llegó a Málaga después de que su película fuera elegida para competir en Sundance, cuna del cine independiente, donde este retrato de liberación adolescente tuvo buena recepción por parte de crítica y público.

Óscar Martínez se alzó con el galardón a mejor actor por 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta', de Santi Amodeo, donde da vida a un arquitecto al borde de la jubilación que acaba de enviudar y viaja a la Costa del Sol para descubrir la doble vida de su esposa. Ganador en San Sebastián en 2008 por 'El nido vacío', donde compartía protagonismo con Cecilia Roth, Martínez acumula más de cuatro décadas de trayectoria con papeles memorables como los de 'Relatos salvajes' o 'El ciudadano ilustre'.

Carolina Ramírez, por 'Niña errante', y la malagueña Maggie Civantos, por 'Antes de la quema', fueron distinguidas ex aequo como mejor actriz de reparto. Igualmente salomónica fue la decisión para otorgar el premio al mejor actor de reparto, para Quim Gutiérrez por 'Litus', donde protagoniza un potente monólogo, y Mauro Sánchez por 'Esto no es Berlín'. El premio del público fue para 'Antes de la quema', de Fernando Colomo, mientras que la crítica reconoció 'Esto no es Berlín'. Entre los premios técnicos destacan los galardones al mejor montaje, que recayó en Miguel Schverdfinger por 'Las niñas bien', y a mejor música, concedido a Arturo Cardelús por 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'. Alfredo Altamirano conquistó el premio a la mejor fotografía, también por 'Esto no es Berlín'. El jurado de la sección oficial, presidido por la directora Patricia Ferreira, ganadora en Málaga con 'Los niños salvajes' hace siete años, estuvo compuesto además por la productora Agustina Chiarino, el gestor cultural Andrés Bayona, el guionista Diego San José y el montador Nacho Ruíz Capillas.

El palmarés dejó con las manos vacías a algunas propuestas interesantes, como la costarricense 'El despertar de las hormigas' o la española '¿Qué te juegas?', capaz de provocar las carcajadas del público en varias ocasiones. Tampoco 'La banda' ni '¿A quién te llevarías a una isla desierta?', del director formado en Málaga Jota Linares y producida por Netflix, consiguieron pasar por el escenario del Cervantes en la gala de clausura. 'El doble más quince', donde Maribel Verdú interpreta a una madre de familia que entabla una relación con un adolescente, y 'Staff only', con Sergi López dando vida a un padre en apuros, han pasado por Málaga sin pena ni gloria en un festival que ayer dio ayer su último golpe de claqueta este año. Es momento de recoger la alfombra roja y hacer balance.