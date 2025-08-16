Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Asistentes al espectáculo de los Fuegos el viernes por la noche en La Malagueta. Marilú Báez

Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga

Los meteorólogos advierten de que el episodio de poniente cálido rozará máximas de 39 grados el lunes y el martes, aunque no se le ve el final

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 11:56

«Calor en el arranque de la Feria de Málaga». Esta es la contundente advertencia que ha hecho el Centro Meteorológico de Aemet acerca de ... lo que está por llegar en el arranque de los festejos en la capital.

