Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga

«Calor en el arranque de la Feria de Málaga». Esta es la contundente advertencia que ha hecho el Centro Meteorológico de Aemet acerca de ... lo que está por llegar en el arranque de los festejos en la capital.

Así, los meteorólogos de la Agencia prevén «un episodio de ponientes a partir de mañana (domingo) que en algunos días de la próxima semana serán terrales».

De hecho, se ha activado un aviso por riesgo leve (amarillo) ante la posibilidad de que el lunes se alcancen los 38 grados de manera generalizada en la zona más cercana de la capital malagueña a la cuenca del Guadalhorce, que es precisamente donde se ubica el real. Así como en puntos de la Costa del Sol. Aunque lo peor se espera en el alto valle del Guadalhorce (Coín, Álora, etc), donde se pueden alcanzar los 41 grados.

Para la capital, la previsión de temperaturas máximas en postproceso automático de Aemet marca, en el caso del Centro Meteorológico (en El Cónsul, que es el termómetro oficial más próximo a Cortijo de Torres) unos 38,5 grados hoy; y 39 el lunes y el martes. Volverá descender por debajo de 38 el miércoles.

Sin embargo, quienes opten por el Centro tendrán una sensación térmica mucho más suave: de 33,6 grados hoy, 36 mañana, 36,5 el lunes y el martes.

También durante las madrugadas, las mínimas estarán «muy por encima de lo normal los próximos días», según Aemet. El termómetro no bajará de los 26-27 grados al menos hasta el próximo miércoles.

Lo peor es que a este episodio de terral en plena feria todavía no se le ve un final claro, que estará marcado por la vuelta del régimen habitual de vientos del este: «Es difícil prever el día exacto del regreso de los vientos de levante».