El calor sofocante se ceba con Andalucía: todas las provincias, en aviso por máximas de hasta 44ºC

La ola de calor continúa azotando con fuerza a la Península y comunidad andaluza. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para ... este sábado avisos por temperaturas «significativamente altas» en las ocho provincias. Así, la advertencia será roja en Sevilla, con máximas de 44 grados, y naranja o amarillo en el resto de la región.

Según la previsión meteorológica consultada por SUR, para esta jornada de sábado se activará el aviso naranja en distintos puntos de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, mientras que en Almería y Málaga se mantendrá el aviso amarillo. Las advertencias estarán en vigor desde las 13,00 hasta las 21,00 horas.

La campiña sevillana el riesgo será extremo (rojo) debido a que el mercurio pueda alcanzar los 44ºC. Además, la Sierra norte y Sierra sur de Sevilla estarán de aviso naranja (riesgo importante) por máximas de 40 grados.

En la provincia de Cádiz, el aviso naranja afectará a la campiña dagitana, donde se espera alcanzar los 42 grados. Por su parte, Grazalema y el litoral estarán bajo aviso amarillo por máximas de 38ºC y 37ºC, respectivamente.

En tierras cordobesas, el aviso naranja afectará a Sierra y Pedroches, campiña cordobesa y Subbética, comarcas donde se prevén máximas entre los 41 y 43 grados.

Por su parte, Granada, también mantendrá el mismo nivel de riesgo em la Cuenca del Genil así como Guadiz y Baza, donde se apuntan máximas de entre 40 y 42 grados.

En la provincia de Huelva, Aemet activará avisos de nivel naranja en Aracena, Andévalo y Condado así como en el litoral onubense. En cuanto a la provincia de Jaén, la advertencia naranja se mantendrá este sáabdo en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura, así como en el Valle del Guadalquivir, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 41 y 43 grados. Por su parte, , se en Capital y Montes, con el mismo nivel de aviso, espera temperaturas máximas de hasta 40ºC.

En Almería, la ola de calor activará el aviso amarillo en la comarca del Valle del Almanzora y Los Vélez. Por último, las comarcas malagueñas de Antequera y Ronda, también estarán de advertencia amarilla por calor, donde se podrían alcanzar temperaturas de hasta 39 grados.

En el resto de la Península, según la previsión meteorológica, también se esperan «temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, en las depresiones del noreste y en interiores de Valencia y Murcia». Igualmente Aemet apunta «descensos localmente notables de las máximas en el Cantábrico y Galicia».