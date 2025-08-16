Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una meujer se protege del sol con un paraguas. EFE

El calor sofocante se ceba con Andalucía: todas las provincias, en aviso por máximas de hasta 44ºC

Aviso rojo por calor este sábado en Sevilla y naranja o amarillo en el resto de la región

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 11:03

La ola de calor continúa azotando con fuerza a la Península y comunidad andaluza. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para ... este sábado avisos por temperaturas «significativamente altas» en las ocho provincias. Así, la advertencia será roja en Sevilla, con máximas de 44 grados, y naranja o amarillo en el resto de la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  3. 3 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  4. 4

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  5. 5 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC
  6. 6 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  7. 7 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  8. 8 Cuatro grandes yates se citan en el puerto para asistir al inicio de la feria de Málaga
  9. 9 La Seguridad Social endurece los requisitos para acceder a la pensión
  10. 10

    Trump cree que Zelenski y Europa deberán involucrarse para buscar la paz tras la frustrada reunión con Putin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El calor sofocante se ceba con Andalucía: todas las provincias, en aviso por máximas de hasta 44ºC

El calor sofocante se ceba con Andalucía: todas las provincias, en aviso por máximas de hasta 44ºC