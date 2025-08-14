La Feria de Málaga empezará con máximas moderadas, pero con amenaza de terral

sswSi se compara la situación meteorológica local con las provincias del interior de Andalucía, se puede decir que Málaga será un oasis en el arranque ... de su feria de agosto. Desde que comenzó la actual ola de calor, que ya se prolonga durante diez días consecutivos, ayer (día 12) se registró la temperatura más alta en la capital, que fue medida en el Centro Meteorológico de El Cónsul, con 34,1 grados. Seguida del aeropuerto, con 33,9; y el puerto, con 32,3.

Mientras, en el interior provincial se llegó a 39,2 grados en Fuente de Piedra; 38,7 en Cortes de la Frontera; 38,5 en Álora y 37,9 en Ronda. Al mismo tiempo, en Badajoz y Sevilla se superaron los 45; 44 en Córdoba y por encima de 42-43 en casi todo el centro peninsular.

En este contexto, mañana viernes, cuando se celebrará la Noche de los Fuegos que da arranque a las fiestas en la ciudad, se esperan temperaturas moderadas. Durante el día, la máxima no pasará de 32 grados, aunque las mínimas seguirán muy altas, y tampoco bajarán de los 25. Será, por tanto, de nuevo una noche calificada como «ecuatorial o tórrida», de acuerdo a la calificación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a los vientos, que son un factor importante porque está relacionado con la sensación térmica, será por lo general de sur-sureste (levante). Pero, como explica José Luis Escudero, experto en la meteorología malagueña, en su blog Tormentas y Rayos (en SUR.es): «Habrá un momento por la noche en que dará una brisa suave de tierra y con baja humedad, pero no será el tipico terral malagueño».

¿Posible terral?

Para el sábado y el domingo la predicción de Aemet mantiene la tónica general en la capital, con valores típicos de esta época durante el día: máximas de 33-34 grados durante el día, aunque con mínimas que seguirán siendo atípicamente elevadas (25-26).

A partir del lunes la predicción se complica. Lo más probable es que ese día se de por terminada esta larga ola de calor, que realmente no ha llegado a afectar al litoral malagueño, y apenas colateralmente al interior). Escudero prevé que a partir de las últimas horas de la tarde y noche puedan empezar a llegar vientos de componente oeste; aunque, como el divulgador advierte, «todavía queda un mundo para atinar con la predicción». No en vano, Aemet ya anticipa para el día 18 una máxima de 35 grados, levemente superior a las de los días previos.

Entonces, ¿cuándo llegará el terral? Pues el modelo Europeo, consultado ayer, en virtud de la dirección del viento apunta como días más probables de poniente el próximo miércoles y el jueves de feria, aunque tampoco se ve que se llegará a una temperatura extrema. Las tablas, que a buen seguro irán evolucionando, fijan máximas para esos días de entre 36 y 38 grados en la ciudad de Málaga. Por descontado, de producirse, este se sentirá más en el real de Cortijo de Torres, por estar enclavado en el Valle del Guadalhorce, que en el Centro Histórico, donde recibe las brisas marinas.

Calor por subsidencia

Otra cosa diferente es que, como viene ocurriendo estos días, durante la semana festiva en Málaga pueden ocurrir fenómenos de subsidencia. «Ayer miércoles, con viento sureste se llegó a 35 grados, y con la humedad relativa muy baja: esto es fruto de la subsidencia y ha sido el día más caluroso desde que empezó la ola de calor en Málaga capital». Así ha ocurrido prácticamente toda la semana.

Se trata de un fenómeno habitual en la provincia, que a menudo se confunde con terral pero no tiene nada que ver. El origen es el siguiente: el aire en altura de una masa cálida, como la actual de origen africano que está propiciando la ola de calor en la península, desciente hacia la superficie. Por el camino, se comprime y aumenta su temperatura. Suele ser puntual y afectar sólo durante algunas horas.