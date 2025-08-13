¿Qué tiempo hará en el incio de la Feria de Málaga?: posibilidad de que entre terral

Quedan días para que comience la Feria de Málaga. Una semana de fiestas en la que el abanico se convierte en uno de los complementos ... estrella del 'sreet style'. Y todo apunta a que, de nuevo, este año hará mucha falta. También para sofocar el calor. De momento, Málaga escapa del episodio tórrido que vive Andalucía -donde todas las provincias están en aviso naranja o amarillo por altas temperaturas-. Sin embargo, como avisa José Luis Escudero, experto en meteorología local, este escenario podría cambiar, especialmente a comienzos de la próxima semana.

«Todo hace indicar que durante los fuegos, primer día de feria y segundo es probable que no tengamos terral. Hay probabilidad de fenómenos de subsidencia, al estar aún la masa de aire seca afectándonos. Ayer hubo momentos que el aire era caliente y soplaba brisas del mar. También la humedad era baja», apunta Escudero en su blog 'Tormentas y rayos'.

Hasta aquí la buena noticia. ¿La mala? El termómetro podría escalar a partir del lunes. «Ya veremos si al terminar la ola de calor giran los vientos a componente oeste, esto puede traer consigo que algunos días de la semana que viene es probable que entre nuestro viento malagueño en acción», añade Escudero.

Por ahora, el pronóstico de Aemet apunta a una ligera escalada de las máximas desde el 18 de agosto, con registros de 35 grados en la capital (cuatro grados más de los previstos para mañana jueves por ejemplo). Las mínimas, además, subirán de forma más pronunciada. La noche del lunes y la del martes se podrían mover entre los 27-28 grados.

Como explica Escudero, desde que comenzó la ola de calor el día 3 de agosto, ayer se registro la temperatura mas alta en la capital en el Centro Meteorológico con 34,1 ºC, seguida del Aeropuerto con 33,9 ºC y Puerto con 32,3 ºC. En el interior de la provincia malagueña destaca Alpandeire con 38 ºC, Cortes de la Frontera 38,7 ºC, Álora 38,5 ºC, Ronda 37,9 ºC , Antequera 37,3 ºC y Fuente de Piedra con 39,2.