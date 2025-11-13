Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El sector de la formación lidera la creación de empleo en el último año en Málaga: incorpora a 7.500 trabajadores

Las grandes empresas absorben a más del 40% de los nuevos cotizantes mientras las micropymes se quedan prácticamente estancadas

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:39

Ni hostelería, ni construcción ni nuevas tecnologías: el sector de la educación es el que más trabajadores ha sumado en Málaga en el último año ... móvil (entre octubre de 2024 y octubre de 2025): casi 7.500. También es el que mayor crecimiento ha tenido en relación a su tamaño: un 20,7%, casi cuatro veces más de lo que lo ha crecido el empleo en general en la provincia (5,6%). El colectivo de empleados vinculados a esta rama de actividad en la provincia -que engloba desde guarderías y colegios hasta universidades, pasando por centros formativos reglados o no reglados y de diferentes niveles- supera ya los 43.600.

