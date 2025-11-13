El sector de la formación lidera la creación de empleo en el último año en Málaga: incorpora a 7.500 trabajadores

Ni hostelería, ni construcción ni nuevas tecnologías: el sector de la educación es el que más trabajadores ha sumado en Málaga en el último año ... móvil (entre octubre de 2024 y octubre de 2025): casi 7.500. También es el que mayor crecimiento ha tenido en relación a su tamaño: un 20,7%, casi cuatro veces más de lo que lo ha crecido el empleo en general en la provincia (5,6%). El colectivo de empleados vinculados a esta rama de actividad en la provincia -que engloba desde guarderías y colegios hasta universidades, pasando por centros formativos reglados o no reglados y de diferentes niveles- supera ya los 43.600.

En este boom del empleo en el ramo de la formación han influido, a buen seguro, la apertura de tres universidades privadas en Málaga (Utamed, Universidad Europea de Andalucía y UAX Mare Nostrum), la proliferación de centros privados de FP, el crecimiento de los colegios internacionales y la llegada de escuelas de negocio como ESSCA o The Valley.

Después de la educación, los siguientes cuatro sectores que más trabajadores han sumado en la provincia en el último año son, por este orden, hostelería (4.367), transporte y almacenamiento (2.965), actividades administrativas y servicios auxiliares (2.749) y construcción (2.727). También crecen por encima de los mil empleados el comercio (2.557); las actividades sanitarias y de servicios sociales (1.669); las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (1.137) y la industria manufacturera (1.093). Si lo que se mide es el crecimiento relativo (en proporción a su tamaño), los sectores más dinámicos después de la formación son el transporte (+12%) y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+10,1%).

Todos los demás sectores también crecen, pero en porcentajes y números más modestos. Y merece la pena reseñar el caso de la rama de información y comunicaciones, donde se engloban (entre otros) los profesionales tecnológicos, que ve frenado el alto ritmo de crecimiento que venía protagonizando en Málaga. En los últimos doce meses sólo ha sumado 541 trabajadores, equivalentes a un 3%. Quizá la dificultad que manifiestan las empresas tecnológicas para encontrar trabajadores cualificados se está dejando notar en la estadística.

Málaga sigue líder en Andalucía

Estos datos se extraen de la 'Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social', elaborada por el IECA a partir de la información de empresas con cuentas de cotización de alta en Andalucía. Según la última actualización, de octubre, Málaga vuelve a ser la provincia con mayor crecimiento interanual de empresas activas: ha alcanzado 59.400, que son 1.406 más (o un 2,4% más en términos porcentuales) de las que tenía hace un año. En cuanto al aumento de trabajadores asociados a esas empresas, Málaga es la primera en términos absolutos (29.033 en los últimos doce meses) y la segunda en crecimiento relativo, con un 5,6%.

Las grandes empresas tiran del carro

De la estadística se extrae otra conclusión interesante: son las grandes empresas las que están tirando del empleo en la provincia, mientras que las micropymes están prácticamente estancadas. Cerca de la mitad del empleo generado en el último año en Málaga (el 42%, para ser exactos) viene de compañías de más de 250 trabajadores en plantilla. El ritmo de crecimiento de plantilla en este tramo de empresas es del 9%; y similar (del 8,2%) es el del tramo inmediatamente inferior, el de 100 a 249 trabajadores, que ha incorporado casi 5.000 empleados en los últimos doce meses. En cambio, las empresas de entre uno y dos trabajadores solamente han sumado 673 personas (un 1,7%) y las de entre tres y cinco, a 1.243 (un 2,6%).

Además, también es mayor el crecimiento del número de empresas en los tramos de más trabajadores. Concretamente el mayor incremento relativo se produce en las de 100 a 249 trabajadores, con un 7,5% respecto al mismo mes del año anterior.