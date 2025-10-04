El curso universitario arranca en Málaga con 386 títulos y más de 43.000 alumnos

Antonio M. Romero Sábado, 4 de octubre 2025, 23:00 Comenta Compartir

Las notas del 'Gaudeamus Igitur', el desfile del personal docente con sus característicos birretes y los discursos de los rectores han dado en los últimos días el pistoletazo de salida a la apertura del curso universitario 2025-2026. Una cita con la formación superior que en Málaga arranca con destacadas novedades por la irrupción de tres universidades privadas que vienen a sumarse a las dos públicas y donde se han matriculado un total de 43.351 alumnos, quienes podrán estudiar alguno de los 386 títulos (entre grados, dobles grados, másteres y doctorados) ofertados por estos cinco centros, según la información recopilada por este periódico.

La llegada de los centros privados Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum (UAX Mare Nostrum), Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterránea (Utamed) –la primera universidad privada online de Andalucía– y Universidad Europea –que celebrará este lunes, 6 de octubre, la apertura de su curso– y la solidez de la Universidad de Málaga (UMA) y la sede en la provincia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han elevado la oferta formativa en la educación superior en la provincia.

Un aumento de la oferta en cuanto al número de centros pero también en cuanto a las titulaciones que se pueden estudiar y que se van adaptando para responder a las demandas de un mercado laboral cambiante y marcado por el auge y desarrollo de la tecnología. Así, se ofrece formación en grados de Derecho con mención en TIC, Economía Digital e Inteligencia de los Negocios, Comunicación Digital y Periodismo o Nutrición Humana y Dietética en la Utamed; Farmacia, Nutrición, Computación e IA o Diseño de Videojuegos en la UAX o Biomedicina y Odontología en la Europea.

Las titulaciones de las ramas de la salud y las tecnológicas son las más demandadas por los alumnos, según los datos facilitados por las propias universidades. Así, en la UMA el volumen de solicitudes en primera instancia más solicitadas, en términos absolutos, son Medicina, Enfermería, Psicología, Derecho y Educación Primaria, mientras que en porcentaje de solicitudes en primera preferencia sobre las plazas ofertadas el orden es: doble grado en Criminología y Psicología, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, Medicina, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Enfermería. En la UNED las más demandadas son Psicología, Derecho, Educación Infantil, Criminología y Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Por su parte, en las privadas, en el caso de Utamed las más solicitadas por los alumnos son el grado en Nutrición Humana y Dietética; el grado en Psicología; el máster universitario en Tecnologías Educativas; el grado en Derecho con mención en TIC; el grado en Educación Primaria y el máster Universitario en Inteligencia Artificial. Enfermería, Odontología, Farmacia y Fisioterapia y Deporte son las más requeridas por los alumnos de la UAX, donde, según explicaron desde esta universidad también hay una alta demanda en titulaciones del área de Business & Tech «muy conectado con la demanda de profesionales» del Málaga Tech Park (antes PTA).

Mientras que en la Universidad Europea las titulaciones más demandadas son, en orden descendente: Odontología, Psicología, Fisioterapia y ADE.

Las dos universidades públicas, que llevan varias décadas asentadas en la provincia, son las que acaparan el mayor porcentaje de alumnos con el 94% del total. Así, en la UMA –donde aún está abierto el plazo de matriculación– a día de hoy hay 31.382 alumnos de grado y 3.226 de máster. Sobre su procedencia, no hay datos actualizados al presente curso, pero si se analizan los del pasado año aproximadamente una cuarta parte de ellos son de la provincia de Málaga. En lo que respecta a la UNED son unos 5.000 los alumnos matriculados en las enseñanzas regladas de grados y másteres, de los que el 40% son de la capital y el resto de la provincia, y 1.200 en los cursos propios, donde hay estudiantes de todo el territorio nacional.

En el caso de las privadas, que acaban de comenzar su andadura por lo que es comprensible que acaparen un menor porcentaje de estudiantes, representan el 6% del total. Entre ellas la Utamed, de nueva creación tras años de trámites y que el pasado martes inauguró su nueva sede en en el PTA de la capital, es la que tiene más alumnos con 1.500, de los que el 37,8% de los matriculados son de Andalucía, un 2% de extranjeros y el resto de otras comunidades. En la UAX, del casi medio millar de estudiantes, la procedencia es variada: Málaga y provincia, otras provincias andaluzas –especialmente Granada, Almería y Córdoba–, del resto del España y un 10% de estudiantes extranjeros, según los datos facilitados.

En la Universidad Europea, el 31% de sus alumnos del presente curso (169) son internacionales, mientras que el resto (374) son andaluces, la mayoría de ellos –290– son de la provincia de Málaga con preeminencia de quienes residen en la capital.

Unos alumnos que recibirán formación de una plantilla de personal docente que asciende a 3.087. La mayoría de ellos, 2.694 forman parte de la Universidad de Málaga, mientras que la UNED cuenta con 183 distribuidos en las tres sedes con las que cuenta en la provincia: la capital, Marbella y Ronda.

En el caso de las privadas el número de docentes es menor lo que obedece a que acaban de comenzar y que, por tanto, sólo tienen alumnos en el primer curso, por lo que en los próximos años se irá incrementado su plantilla, a medida que también se vayan incorporando nuevas titulaciones. En Utamed los docentes son 80, de los que el 65% son doctores; en la UAX medio centenar de profesores impartirán docencia en el primer cuatrimestre del curso, mientras que la Universidad Europea serán 80.

Las mujeres son mayoría en la mayoría de las universidades malagueñas Las mujeres son mayoría en las universidades malagueñas. Sólo en la UAX Mare Nostrum, el porcentaje de estudiantes varones es superior al de las féminas, mientras que en la UNED es dónde se da la mayor brecha de género, según se desprende de la información facilitada por los propios centros. En el caso de la Universidad de Málaga, el porcentaje de mujeres matriculadas alcanza el 56% del total –19.391–, mientras que el resto –15.291– son varones. Del total, en los grados hay 17.543 mujeres frente a los 13.839 varones, mientras que en los másteres las féminas son 1.848 y hay 1.378 hombres. En el caso de la UNED, según los datos facilitados por este centro educativo, entre los estudiantes de 20 a 30 años el porcentaje de mujeres alcanza el 65% frente al 35% de hombres, mientras que a partir de esas edades se estabiliza en un 50% en cada uno de los sexos, aunque a partir de los 60 la tendencia se invierte y hay más hombres que mujeres matriculados. En el caso de la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterránea (Utamed) de los 1.500 alumnos matriculados, el 55% son mujeres y el resto hombres. Unos porcentajes que son similares en el caso de la Universidad Europea. Mientras que en la UAX Mare Nostrum el 56% de sus alumnos son varones frente al 46% de mujeres. Al frente de todas ellas hay hombres: Teodomiro López es el rector de la UMA y sus homólogos en la Utamed son Juan de Dios Jiménez, en la UAX Mare Nostrum ocupa el cargo Luis Couceiro y en la Universidad Europea es Daniel Hormigo, mientras que Luis Grau Fernández es el director de la UNED Málaga, que es a su vez, la sede de todo el Campus Sur de esta universidad (abarca Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla). Sedes En lo que respecta a las sedes de las tres nuevas universidades privadas de Málaga, la Utamed se encuentra en la calle Marie Curie del PTA, con un edificio de más de 7.000 metros cuadrados concebido como un campus integrado y rehabilitado por el estudio de arquitectura Flow81, aunque su formación se hará de forma online. La Universidad Europea cuenta con un campus en una parcela en la calle Navarro Ledesma, entre El Romeral y El Cónsul, que cuenta con una superficie de 22.412 metros cuadrados. Mientras que la UAX Mare Nostrum tiene su campus en la avenida Imperio Argentina, en la zona de la Térmica de la capital, ubicada sobre una parcela de 27.623 metros cuadrados.

