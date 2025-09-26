La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones

El lunes comenzarán las clases en la primera universidad privada presencial que llega a Málaga: la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum (UAX Mare ... Nostrum en su versión abreviada), que tiene su campus en la avenida Imperio Argentina y arranca su andadura con alrededor de 500 alumnos repartidos en diez titulaciones de grado y siete másteres. En realidad es la primera por días: la semana que viene abrirán sus puertas la Universidad Europea en Teatinos y la Utamed en Málaga TechPark. Arranca así un curso marcado por el aterrizaje en la ciudad, de golpe, de tres centros privados de enseñanza superior.

Esta mañana se ha celebrado el acto de apertura del curso en la UAX Mare Nostrum, con una nutrida presencia de políticos (prácticamente todos los concejales del equipo de gobierno municipal, otros cargos del Ayuntamiento y dos delegados territoriales de la Junta) y representantes del mundo empresarial de Málaga, quienes han acompañado a los alumnos y profesores de esta universidad «nueva, vibrante y joven» que, en palabras del fundador y presidente de la UAX, Jesús Núñez, tiene vocación de «quedar enraizada en Málaga para siempre».

«Málaga es una ciudad de referencia, sostenible, emergente y un centro global de la cultura, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Unas características que compartimos como universidad», ha expresado el fundador de la universidad, recordando que hace «treinta años montamos la primera universidad privada de España y ahora somos la primera universidad privada que abre sus puertas y su corazón en Málaga».

Ampliar Acto de inauguración del curso 2025/2026 en la UAX Mare Nostrum. Marilú Báez

La UAX Mare Nostrum inicia su actividad con tres facultades (Salud y Deporte, Empresa y Tecnología y Arte y Diseño) y diez titulaciones de grado: Odontología, Enfermería, Fisioterapia, Biomedicina, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Farmacia, Nutrición Humana y Dietética, Business Analytics, IA y Computación y Diseño de Videojuegos. El precio medio por curso es de 10.000 euros. Además, ofrece cuatro másteres presenciales en Fisioterapia Deportiva, Ortodoncia, Dirección y Gestión Sanitaria y Gestión de la Cultura, el Deporte, los Medios y el Entretenimiento; y tres másteres online en Urgencias y Emergencias del Adulto, Ciberseguridad y Big Data para los Negocios.

Obras en tiempo récord

El primer edificio del que será el campus de esta universidad privada se ha construido en tiempo récord: seis meses hace que se iniciaron las obras. El propio alcalde lo ha calificado como «las obras más rápidas que se han hecho en Málaga»; las técnicas de construcción industrializada lo han hecho posible. Las obras para levantar el resto de edificios seguirán a lo largo de este curso, pues el objetivo es que el recinto esté completo para el curso 2026-2027. Cuando la universidad esté a pleno rendimiento, podrá albergar unos 3.500 alumnos y 400 profesores.

El rector de la UAX Mare Nostrum, Luis Couceiro, ha destacado: «Este será un campus abierto para que las empresas, instituciones y toda la sociedad malagueña se pueda acercar a él, por eso las aulas se pueden ver desde cualquier punto». También ha resaltado que el campus cuenta con «una tecnología muy innovadora, pero siempre aplicada al servicio de las personas». «Nuestros alumnos van a experimentar un aprendizaje práctico e interdisciplinar que tiene el objetivo de tener una empleabilidad de excelencia», ha añadido, presumiendo de que la UAX tiene un índice de inserción laboral del 93%.

Junta y ayuntamiento, aliados

Los dirigentes de esta nueva institución no han ocultado su agradecimiento al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta por haberle abierto las puertas de la ciudad. Y tanto el alcalde como el delegado de Educación (el consejero ha excusado su presencia), Miguel Briones, se han felicitado por haberlo hecho. «El alcalde se empeñó en que las universidades privadas tenían que estar en Málaga. La Junta tiene incorporada en su ADN la libertad de elección de las personas y la confianza en la iniciativa privada; por eso iba de suyo que este gobierno lo iba a hacer y lo ha hecho. Pero el mayor mérito es del alcalde, que es el que ha perseverado todos estos años».

Por su parte, Francisco de la Torre (encargado de cerrar el acto), ha recordado cómo allá por 1968 impulsó la asociación desde la que se reivindicaba una Universidad para Málaga. «Igual que fue necesario aquello, la Málaga de hoy necesitaba tener más universidades. Otras ciudades tienen, ¿y por qué Málaga, que es una de las ciudades más importantes del país no puede? La realidad es que no ha sido posible hasta que ha habido un gobierno regional abierto de mente, que ve que la convivencia de la universidad pública y la privada es posible; que ambas se enriquecen y se complementan.

La presencia de UAX en Málaga es consecuencia de un concurso público que realizó el Ayuntamiento de Málaga para la concesión demanial por un plazo de 50 años de dos parcelas municipales del ámbito 'El Pato', por un importe de 117.928.592 euros por todo el periodo concesional. Uno de los motivos por los que esta universidad madrileña ganó el concurso fue que ofreció la cuantía más alta en becas: 2.400.000 euros anuales que serán gestionados por el Consistorio, a través del Área de Educación, para alumnos empadronados en Málaga que tengan buenos expedientes académicos y atendiendo a distintas situaciones socioeconómicas. En este primer curso son quince alumnos los becados y el dinero que no se gaste se irá acumulando para cursos posteriores.