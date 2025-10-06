La Universidad Europea de Andalucía arranca su primer curso en Málaga con más de 550 alumnos

La Universidad Europea de Andalucía (UEA) arrancó este lunes su primer curso universitario en Málaga. La institución privada, ubicada en Teatinos, en unas instalaciones que ... ocupan unos 27.000 metros cuadrados, cuenta con más de 550 alumnos. Según informó la propia institución en un comunicado, el 40% de esos matriculados procede del extranjero, con estudiantes de más de 50 nacionalidades.

El rector de la UEA, Daniel Hormigo, dio la bienvenida a los alumnos en un primer acto celebrado ya a puertas abiertas. «Era importante desarrollar nuestro proyecto en una ciudad con gran impacto tecnológico y empresarial, y Málaga tiene todos los requisitos. Cultura, innovación y una internacionalidad que encajaba con el espíritu de la institución», dijo Hormigo.

Satisfechos con la acogida que ha tenido la UAE, los responsables apuntan, sin embargo, a una universidad mucho mayor en un espacio temporal a medio plazo. En los próximos cinco años, los responsables esperan llegar a los 5.000 alumnos. «Venimos con la vocación de crecer de forma sostenible en los próximos años», apuntó.

Hormigo resaltó la conexión que existe ya entre la UAE y el tejido empresarial de Málaga. Unos de los grandes objetivos, destacó el rector, es retener el talento local. La universidad inicia su actividad académica con un total de diez grados (odontología, biomedicina, psicología, fisioterapia, ciencias de la actividad física y del deporte, administración y dirección de empresas, marketing, ingeniería informática, maestro en educación primaria y maestro en educación infantil).

Además, ofrece dos dobles grados (ciencias de la actividad física y del deporte más fisioterapia, y educación primaria más educación infantil) y ocho posgrados (terapia manual ortopédica en el tratamiento del dolor, entrenamiento y alimentación deportiva, trastornos del comportamiento alimentario y obesidad, fisioterapia neurológica: neurociencia y rehabilitación, marketing, analítica de negocios, negocios internacionales y análisis en big data).