La FP sigue imparable y duplica sus plazas en apenas seis años en Málaga

Sergey Halashuck y José Berlanga son dos alumnos de 20 años que cursan el grado medio en Electromecánica de Maquinaria. Ambos están a punto completar ... este ciclo de formación en el IES La Rosaleda. Después de la iniciación teórica, ahora están realizando prácticas en empresas del sector.

Estos jóvenes no se han graduado aún, pero ya cuentan con varias ofertas de empleo. Desde que abandonen las aulas hasta que se incorporen al mundo laboral van a pasar un total de cero días en el desempleo. Esta inserción sin fisuras es una de las grandes bazas de la Formación Profesional (FP) y explica la aceptación que ha experimentado en los últimos años.

Atrás quedan los tiempos en los que una FP era un estigma de vago o mal estudiante. Este nuevo contexto se refleja en el crecimiento de la oferta de plazas en la provincia de Málaga, que se ha duplicado en los últimos seis años. En la actualidad, ya hay más de 31.000 alumnos estudiando una FP en Málaga.

El crecimiento se refleja tanto en la oferta pública como en la privada. Ninguna de las dos se escapa a una tendencia claramente al laza. En los centros públicos, la oferta ha subido un 22,1%. Las plazas disponibles en el curso 2018/2019 eran 15.927. En el curso 2024/2025, han ascendido hasta las 20.447.

Son los datos que ha facilitado la Consejería de Educación a este periódico y hacen referencia a la oferta en los centros públicos y concertados de la provincia. Los ciclos tienen una duración de dos años y están pensados para que los alumnos pasen al mundo de las empresas. La alta empleabilidad, así lo explican los expertos consultados para esta información, reside en el origen de los propios ciclos. La oferta varía por provincia y siempre está en sintonía con en el tejido empresarial de la zona.

Llevado a Málaga, el ejemplo perfecto es el aumento de los ciclos relacionados con la informática. Según las fuentes de la Consejería de Educación, es la rama dentro de la FP que más ha crecido en los últimos años, junto con los ciclos de servicios socioculturales y administración y gestión. Hay más ejemplos de esta cercanía entre sectores y aula en la provincia. Uno de ellos está en Antequera, en el IES Pedro Espinosa. El auge del sector logístico en la ciudad ha llevado a la creación del ciclo de Transporte y Logística. En la zona de Ronda tiene mucho peso el aceite y el vino. La consecuencia lógica era la creación de una FP en Aceite de Oliva y Vinos, en el IES Pérez de Guzmán.

Si se atiende al total de la provincia de Málaga, la FP se distribuye en un total de 463 ciclos. De estos ciclos, 101 son básicos, 163 de grado medio y 184 de grado superior. A esto hay que sumarle 15 cursos de especialización. La FP en la provincia se imparte en un total de 91 centros y en los últimos seis cursos se han autorizado 31 nuevas titulaciones.

Este crecimiento exponencial también se refleja en los convenios que se han podido cerrar con las empresas. De los 4.235 acuerdos en el curso 2018/2019 se ha pasado a los 15.118 en el presente curso. Es un incremento del 257% en los últimos seis años. En este contexto, se han invertido 9,8 millones de euros para ampliaciones de los centros que imparten FP. El aumento de los convenios ha sido una parte sensible del trabajo para este curso. Con la implantación de la FP dual, los alumnos ya tienen prácticas desde el primer curso.

Al mismo tiempo, se ha producido un cambio en la sociedad. El anhelo de anteriores generaciones siempre ha sido ver a sus hijos con una carrera universitaria. La FP era vista muchas veces como un fracaso. Hoy día, la OCDE confirma con datos que la FP protege tanto o más del paro como lo hace una carrera. En un estudio reciente se señala que «los jóvenes entre 24 y 35 años con una FP completada gozan de las mismas posibilidades de encontrar trabajo que los jóvenes con una formación universitaria». El crecimiento de la FP no es un fenómeno aislado de Málaga. Los datos a nivel regional reflejan este auge de manera clara. Si se estima la media de todas las provincias, el crecimiento en las plazas disponibles ha crecido por encima del 40% en los últimos seis años. La Consejería de Educación no facilita más datos disgregados por provincias.

FP privada

Volviendo a Málaga, el tirón de la FP también se refleja en la privada. El informe de referencia en el sector educativo es el que elabora CaixaBank Dualiza, titulado 'FPAnálisis'. La FP privada ha multiplicado por siete su oferta de plazas en la última década, con un incremento de casi el 600%: ha pasado de 1.514 a 10.548 plazas ofertadas. El crecimiento porcentual es mucho mayor en la privada que en la pública. Aunque cabe resaltar que el punto de partida de la FP es mucho más baja. Empresas como Davante (antigua Medac) y Cesur están muy implantadas en el territorio.

Esta dinámica positiva de la FP también está unida a retos. La demanda a futuro irá creciendo, pero la misma depende un tejido empresarial que la pueda absorber. La directora de la fundación CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, analiza el contexto para SUR: «Uno de los mayores retos que afronta la FP a corto plazo es el de la implicación plena de la empresa en los procesos formativos. Por un lado hay que encontrar empresas para acoger a más de un millón de estudiantes matriculados en FP para que realicen su aprendizaje en empresa, su formación dual, y por otra necesitamos que esas empresas tomen conciencia plenamente de su papel formativo y evaluador, que les otorga mucha más responsabilidad. Necesitamos que sean conscientes de que su papel es imprescindible y de que su trabajo es una inversión en quienes serán sus trabajadores el día de mañana».

«Los jóvenes entre 24 y 35 años con una FP gozan de las mismas posibilidades de encontrar trabajo que los de formación universitaria»

Miguel Galera es profesor en el IES La Rosaleda y conoce los problemas que existen sobre el terreno. En declaraciones a este periódico, apunta a la necesidad de aumentar la financiación. «Lo que no puede ser es que se aumenten los ciclos, pero no se mejoren las infraestructuras. Nosotros trabajamos con material muy antiguo. En automoción dependemos de que nos donen vehículos antiguos», lamenta. Además, señala que el nivel de muchos alumnos que inician los ciclos «es muy bajo». «Hay alumnos que llegan aquí y creen que no hay que estudiar, están muy equivocados», advierte.

El delegado de Educación en Málaga, Miguel Briones, emite un juicio optimista cuando analiza la evolución de la FP en los últimos años. «La Consejería de Desarrollo Educativo ha apostado desde 2019 por la implantación de ciclos vinculados a sectores estratégicos, con una oferta adaptada a las necesidades de los sectores productivos emergentes, avanzando en la consolidación de la FP como un eje clave para el impulso de la empleabilidad de los jóvenes y la atención al tejido social y empresarial de la zona de influencia de los centros educativos». «Solo en ampliación de centros en la provincia han sido 11 los millones destinados», sentencia.