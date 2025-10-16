Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El logo de Nestlé Reuters

Nestlé despedirá a 16.000 trabajadores en dos años tras el desembarco de Pablo Isla

Las ventas retroceden un 1,9% en los nueve primeros meses de 2025, aunque crecen un 4,3% orgánico en el tercer trimestre

EP

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:11

El gigante suizo de la alimentación Nestlé ha anunciado este jueves una reducción de plantilla global que supondrá el recorte de aproximadamente 16.000 empleos ... durante los próximos dos años, lo que equivale a casi el 6% de su fuerza laboral, elevando también su objetivo de ahorro de costes a 3.000 millones de francos suizos (3.228 millones de euros) para finales de 2027.

