Pablo Isla asume desde hoy la Presidencia de Nestlé
Dick Boer asumirá también desde este miércoles el cargo de consejero independiente principal y vicepresidente del consejo de administración
EP
Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:56
Pablo Isla, exconsejero delegado de Inditex entre 2005 y 2011 y su presidente ejecutivo entre 2011 y 2022, asume desde este miércoles, 1 de octubre, ... la presidencia de Nestlé después de que el consejo de administración de la compañía decidiera adelantar su nombramiento, previsto inicialmente para abril de 2026.
Isla, que sustituye en el cargo a Paul Bulcke, entró en el órgano rector de Nestlé en 2018 y ha sido viepresidente y consejero independiente principal del grupo desde 2024. Asimismo, el directivo español es miembro de los comités de nombramientos, retribuciones, presidencia y gobierno corporativo de la compañía.
El adelanto del nombramiento de Pablo Isla como presidente tiene lugar después del de Philipp Navratil como nuevo director general de la firma tras el despido fulminante de Laurent Freixe por infringir el código de conducta empresarial por no revelar una relación sentimental con una subordinada directa, una investigación supervisada por Bulcke e Isla.
Además de Isla, Dick Boer asumirá también desde este miércoles el cargo de consejero independiente principal y vicepresidente del consejo de administración, mientras que Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch será la vicepresidenta del máximo órgano de gobierno.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.