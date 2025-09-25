Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Isla será nuevo presidente de Nestlé a partir del 1 de octubre. EFE

Nestlé invierte 12 millones en el campo español para ayudar a la descarbonización

El director general en España de la compañía de alimentación más grande del mundo avisa de que dos tercios del impacto de CO2 proviene de la agricultura y ganadería

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:36

Dos tercios del total de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta proceden de la agricultura y la ganadería, por lo que es ... el «punto clave sobre el que atacar e invertir». Así lo indicó el director general de Nestlé España, Jodi Llach, en un encuentro con los medios de comunicación este jueves en Madrid. El objetivo de Nestlé, la compañía de alimentación más grande del mundo, es alcanzar las cero emisiones netas de CO2 para 2050, por lo que están invirtiendo cientos de millones de euros para ello. «Queremos liderar la transición hacia una alimentación sostenible», aseguró Llach.

