Nestlé invierte 12 millones en el campo español para ayudar a la descarbonización

Dos tercios del total de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta proceden de la agricultura y la ganadería, por lo que es ... el «punto clave sobre el que atacar e invertir». Así lo indicó el director general de Nestlé España, Jodi Llach, en un encuentro con los medios de comunicación este jueves en Madrid. El objetivo de Nestlé, la compañía de alimentación más grande del mundo, es alcanzar las cero emisiones netas de CO2 para 2050, por lo que están invirtiendo cientos de millones de euros para ello. «Queremos liderar la transición hacia una alimentación sostenible», aseguró Llach.

La multinacional nombrará al español Pablo Isla nuevo presidente global el próximo 1 de octubre. Su nombramiento estaba previsto para abril de 2026, pero el despido apresurado del CEO, Laurent Freixe por ocultar una relación sentimental con una empleada, hizo que el actual presidente, Paul Bulcke optara por dejar su cargo antes de lo previsto. Isla aterrizó en Nestlé en 2018 como consejero -siendo aún presidente de Inditex- y desde el año pasado ocupa el cargo de vicepresidente de la empresa suiza.

En concreto, la empresa ha dedicado 112 millones de euros en el área de sostenibilidad de la cadena de valor en España en los últimos cinco años. Y Llach anunció este jueves que Nestlé ha invertido 12 millones de euros en ayudas entre los agricultores y ganaderos con los que trabaja en España para mejorar su sostenibilidad. Como ejemplo, el director general explicó que todos los tomates con los que producen algunas de sus salsas en la fabrica extremeña de Miajadas, así como todos los cereales de Castilla y León y Navarra que se utilizan para elaborar papillas infantiles provienen de prácticas agrícolas regenerativas.

Prácticas tales como la reducción de fertilizantes o el uso de agua hasta el equivalente al consumo de 10,5 millones de personas. También la rotación de cultivos, la instalación de setos que fomenta la presencia de fauna útil en los campos o la cobertura de cultivos en invierno, entre otras técnicas.

También se han implementado junto a los ganaderos de la cornisa cantábrica con los que trabaja medidas de agricultura regenerativa en los cultivos que proporcionan alimentos a las vacas lecheras. Por ejemplo, se han realizado planes de fertilización individualizados para cada granja, se ha fomentado el laboreo reducido frente al tradicional (voltear la tierra), así como la siempre directa y rotación de cultivos.

Estas explotaciones, ubicadas en Galicia, Asturias y Cantabria, consiguieron reducir de esta forma más de 43.600 toneladas de emisiones de CO2 a cierre de 2024, también con la instalación de placas solares, fomento de bienestar animal como la climatización de los establos o el recubrimiento de las fosas.