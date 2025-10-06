Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos mujeres miran el escaparate de una tienda de ropa. O. Chamorro

Los economistas aumentan al 3% su previsión de crecimiento, los primeros que superan la estimación del Gobierno

El Consejo General de Economistas dispara cuatro décimas su anterior cálculo de PIB para 2025 por el buen ritmo del consumo y del mercado de trabajo, aunque también revisan al alza la inflación

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:33

El Gobierno elevó al 2,7% su previsión de crecimiento de la economía para 2025, una décima más que en su último cuadro macroeconómico. Hasta ... ese momento todos las casas de análisis daban una estimación inferior en dos o tres décimas a la del Ejecutivo, que llegó a asegurar incluso que era un cálculo «prudente» dado el buen ritmo del consumo y del mercado laboral. Y este lunes el Consejo General de Economistas (CGE) ha publicado su nueva estimación para 2025 disparando en cuatro décimas su previsión hasta el 3%.

