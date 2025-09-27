Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa del pasado martes tras el Consejo de Ministros EFE

España recupera la máxima calificación de solvencia de la deuda soberana por primera vez desde la crisis financiera

Las agencias Moody's y Fitch toman el testigo de S&P e inciden en la resiliencia de la economía española y la baja exposición a los aranceles estadounidenses

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:49

Tres de tres. Las agencias de calificación crediticia Moody's y Fitch mejoraron este viernes su nota a España por la solvencia de la deuda ... soberana siguiendo. De esta forma, la economía española recibe la tercera mejora de rating en menos de un mes tras la que recibió de S&P Global Rating dos semanas antes y luce una nota de AAA, el máximo desde la crisis financiera.

