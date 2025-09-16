El Gobierno eleva al 2,7% su previsión de crecimiento para este año

El Gobierno eleva sus previsiones de crecimiento de la economía española para este año una décima, al 2,7% por los buenos niveles de actividad, ... empleo y consumo que se están registrando. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la «fuerza» de la economía española que «se ha recuperado del covid sin cicatrices».

El ministro apuntó que la estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el tercer trimestre es del 0,7%, misma tasa que en el segundo y una décima más que en el primero. Es decir, «pese al complejo contexto internaiconal» la economía española sigue presentando«claros signos de fortaleza» a medio y largo plazo, indicó el ministro.

El Banco de España acaba de actualizar también al alza sus previsiones para este cierre de año, pero se ha quedado en el 2,6%, la cifra que estimaba el Gobierno hasta hoy. La brecha es más intensa en 2026, cuando el Gobierno prevé que la economía avance un 2,2%, mientras que el Banco de España calcula que solo será un 1,7%.

En este contexto, España seguirá siendo el país de la eurozona que más crezca en los próximos años. «Se espera que nuestro país siga creciendo dos o tres veces por encima de nuestros principales socios y España, según los datos en el año 2024, fue la economía avanzada que más creció en el mundo y, según las previsiones para este año 2025, se espera que este siga siendo el caso. España liderará el crecimiento también entre las grandes economías mundiales», destacó Cuerpo.

El dinamismo del mercado laboral es una de las patas sobre las que se asienta la positiva evolución de la economía. El Gobierno contempla la creación de medio millón de puestos de trabajo de media en 2025 y 2026, hasta rozar los 23 millones, y que este ritmo se mantenga en los siguientes ejercicios.