El extraño récord negativo de Alejandro Davidovich

En la mejor campaña de su trayectoria sin ningún genero de dudas, Alejandro Davidovich sigue 'pinchando' en un aspecto clave que a la postre queda ... para el recuerdo, los títulos. En su tercera semana en el 'top 20' mundial, su techo a sus 26 años, presenta el dudoso mérito de ser el cuarto tenista desde 1990 en el ATP Tour sin 'coronas' habiendo llegado a estar entre los veinte mejor del mundo.

El rinconero ha jugado cuatro finales en su carrera y tres de ellas en este increíble 2025, pero dos de ellas se le fueron con ventaja de 'break' arriba en el set definitivo, en el ATP 250 de Delray Beach (ante el serbio Miomir Kecmanovic) y en el ATP 500 de Washington (contra Alex de Miñaur), y además cedió en el 500 de Acapulco (ante un gran Tomas Machac) y en 2022 en el Masters 1.000 de Montecarlo frente al griego Stefanos Tsitsipas.

El surcoreano Chung, tras un partido ante Rafa Nadal.

Resulta muy atípico ver tenistas a ese nivel, no siendo extraordinariamente jóvenes, sin haber podido ganar un torneo del ATP Tour. Sus problemas mentales a la hora de cerrar partidos bien encaminados y cierta renuencia a disputar citas ATP 250, las que más le podían acercar a un triunfo (aunque otorgan menos puntos), son dos de las claves que explican esta rareza.

De hecho, sólo hay tres casos desde 1990 de tenistas que han llegado tan alto sin títulos. Dos de los precedentes corresponden a jugadores ya retirados. Por un lado, el polaco Jerzy Janowicz, nacido en 1990. El 'cañonero' de 2,03 metros jugó tres finales en su carrera, las del Masters 1.000 de Paris-Bercy (2012), Winston Salem (2014) y Montpellier (2015), pero no pudo ganar ninguna. Llegó a ser 14º en agosto de 2013, y 'top 100' entre julio de 2012 y marzo de 2016. Como 'top 20' permaneció seis semanas únicamente.

Mientras, el sueco Henrik Holm, nacido en 1968, fue 17º en julio de 1993, 'top 100' entre julio de 1992 y abril de 1995 y entre octubre de ese año y junio de 1996, y aguantó 31 semanas de 1993 en el 'top 20'. Sin embargo, sólo jugó las finales de Tokio y Washington, ambas en 1992 y con derrota.

Finalmente, Hyeon Chung fue 'top 100' entre abril de 2015 y mayo de 2016 y, más tarde, entre enero de 2017 y marzo de 2018, cuando durante cinco semanas se situó 'top 20'. El surcoreano, actual 387º a sus 29 años, no ha jugado una sola final, pero fue semifinalista en el Abierto de Australia de 2018.

A diferencia de estos tres casos, Davidovich ha jugado más finales, cuatro y, aunque no los supera en semanas como 'top 20', sí y de largo en el periodo como 'top 100'. Ya lleva desde octubre de 2019, próximo a los seis años de forma continuada en lo que se puede considerar la élite mundial. Ni Chung, ni Janowicz, ni Holm aguantaron tanto tiempo en las alturas. Además, si conserva su actual 'ranking' privilegiado siempre estará más cerca de ganar, al ser cabeza de serie en todos los torneos y tener inicialmente mejores cuadros.

Final un lunes, a las 3 de la tarde en agosto en Cincinnati, después de toda la gira de Toronto y Cincinnati, con tantas retiradas y jugadores muertos físicamente… algo tiene que cambiar



Por otro lado, Davidovich, que se prepara para participar en el US Open (que arranca este lunes), el último Grand Slam del curso, viene de dos retiradas, en los Masters 1.000 de Toronto y Cincinnati, por cansancio físico, y se ha mostrado muy crítico de un tiempo a esta parte con el calendario y con la ATP.

El lunes, tras la retirada de Jannik Sinner, debilitado, en la final ante Carlos Alcaraz, volvió a lanzar un ataque: «Final un lunes, a las 3 de la tarde en agosto en Cincinnati, después de toda la gira de Toronto y Cincinnati, con tantas retiradas y jugadores muertos físicamente… algo tiene que cambiar».

En todo caso, el malagueño desveló días antes que se encuentra preparado para competir en Nueva York tras desconectar unos días de viaje con su esposa. «No es fácil retirarse de dos torneos seguidos. Me ha pasado factura no tomar un tiempo de descanso. No me dio tiempo a recuperarme energéticamente de todo lo acumulado, pero volveré más fuerte y con ganas de seguir peleando».