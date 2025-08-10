Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un lamento de Davidovich después de un punto perdido ante Joao Fonseca. AFP

Segunda retirada consecutiva de Davidovich, de nuevo colapsado

El malagueño, que llegó a jugar con set arriba y 4-0 en el segundo, cedió cinco juegos seguidos ante Fonseca en el Masters 1.000 de Cincinnati y abandonó el partido antes de acabar esa segunda manga con dificultades para competir

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 10:59

¿Qué le sucede a Alejandro Davidovich? Sólo él lo saba o ni siquiera. De momento sigue sin trascender qué problema bloquea su físico en ... la pista una vez avanzado los partidos, cuando siempre ha lucido una gran condición en este aspecto. En el mejor momento de su carrera, decimoctavo del circuito y más arriba en la ATP Race, en su año más redondo, encadena tras la de la madrugada de este domingo dos retiradas consecutivas, para más inri en sendos Masters 1.000, en octavos de Toronto, ante Rublev, y en segunda ronda de Cincinnati, contra Fonseca (52º). En ambas ocasiones muy cerca de ganar.

