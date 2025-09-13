Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Carreño, durante su encuentro ante Holger Rune. Reuters
Copa Davis

España, pendiente de un milagro para no caer ante Dinamarca

Las derrotas de Carreño y Munar dejan a España a una sola derrota de quedarse fuera de las Finales de la Copa Davis

Enric Gardiner

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:54

Jornada dramática para España en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella. Los de David Ferrer se han quedado al borde de la eliminación ... tras un sábado gris con las derrotas de Pablo Carreño frente a Holger Rune (7-5 y 6-3) y de Jaume Munar ante Elmer Moller (2-6, 6-1 y 6-4).

