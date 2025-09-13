Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jaume Munar ante el danés Elmer Moeller. Efe
Copa Davis

Munar deja a España al borde del abismo

El balear cae contra Moller y España necesita un pleno este domingo para no quedarse fuera de la Copa Davis

Enric Gardiner

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:00

Drama en Marbella. España está a una derrota de quedarse fuera de las Finales de la Copa Davis. Tras la derrota de Pablo Carreño contra ... Holger Rune, Jaume Munar, pese a ganar el primer set, no pudo enderezar la jornada y cayó contra Elmer Moller (2-6, 6-1 y 6-4) para dejar a los de David Ferrer al borde del precipicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

