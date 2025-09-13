Munar deja a España al borde del abismo
El balear cae contra Moller y España necesita un pleno este domingo para no quedarse fuera de la Copa Davis
Enric Gardiner
Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:00
Drama en Marbella. España está a una derrota de quedarse fuera de las Finales de la Copa Davis. Tras la derrota de Pablo Carreño contra ... Holger Rune, Jaume Munar, pese a ganar el primer set, no pudo enderezar la jornada y cayó contra Elmer Moller (2-6, 6-1 y 6-4) para dejar a los de David Ferrer al borde del precipicio.
El balear, que comenzó impecable remontando un 0-2 en contra y ganando seis juegos consecutivos, se deshizo en el segundo parcial, donde encajó un duro 1-6 en 40 minutos, y cedió el partido en un aguerrido tercer set.
Munar mostró mucha garra, recuperando dos 'breaks' en contra, pero con el definitivo, en el 4-4, donde tuvo una oportunidad para ponerse él 5-4, se le escapó el encuentro. El joven danés de 22 años, número 113 del mundo, no titubeó para sellar otro triunfo importantísimo en Copa Davis. Él y no Rune fue el héroe contra Serbia en febrero y aquí le ha robado a España uno de los puntos fundamentales si quería estar en Bolonia en noviembre.
Este domingo, Dinamarca tendrá tres bolas de partido. La primera con el dobles y dos después con el individuales donde volverán a la cancha Rune y Moller.
