Pablo Carreño se seca el sudor en el partido ante Rune en Marbella. efe

Carreño no puede con Rune

El danés salva un gran inicio de Carreño, se impone en dos sets y obliga a España a remontar

Enric Gardiner

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:00

Comienza con turbulencias la eliminatoria para España. No inesperadas, eso sí, porque las bajas de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich debilitaron mucho a los de ... David Ferrer y la Dinamarca de Holger Rune lo aprovechó en el primer partido. El propio Rune adelantó a los suyos al imponerse con una trabajada victoria ante Pablo Carreño 7-5 y 6-3.

