Carreño no puede con Rune
El danés salva un gran inicio de Carreño, se impone en dos sets y obliga a España a remontar
Enric Gardiner
Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:00
Comienza con turbulencias la eliminatoria para España. No inesperadas, eso sí, porque las bajas de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich debilitaron mucho a los de ... David Ferrer y la Dinamarca de Holger Rune lo aprovechó en el primer partido. El propio Rune adelantó a los suyos al imponerse con una trabajada victoria ante Pablo Carreño 7-5 y 6-3.
El asturiano, sorprendente opción de Ferrer por delante de Pedro Martínez y Roberto Carballés debido a su mayor experiencia en esta competición, jugó un buen encuentro ante Rune, especialmente en los primeros compases, cuando llegó a conseguir el primer 'break' del partido.
El calor del público en el Club Puente Romano de Marbella elevó al español con un momentáneo 2-0 que Rune rápidamente igualó, no perdiendo ya el mando del encuentro. Poco a poco, el actual número once del mundo fue desgastando al veterano Carreño y, aunque este se sostuvo hasta el 5-5, cuando le llegó la cornada, se desestabilizó del todo.
No pudo aguantar su servicio con 5-6 en contra, entregándole el set a Rune, y se desinfló por completo. Rune, mucho más enérgico y fresco que un Carreño que a sus 34 años y muchos problemas en el codo está ya fuera de los 100 mejores del mundo, dejó sentenciado al español con un 0-3 de salida en el segundo parcial. Sin embargo, el danés tampoco es infalible y permitió que la ventaja se esfumase.
De nuevo, Carreño tenía gasolina para nivelar el partido hasta que Rune decidía acelerar y dejarle atrás. Un mal remate y un golpe largo dio la rotura definitiva al danés y el primer punto en la eliminatoria a los suyos.
Ahora la presión está en la raqueta de Jaume Munar, que tendrá que vencer a Elmer Moller, 113 del ránking, si no quiere que el cruce se marche con 0-2 a la jornada del domingo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.