Rodri Hernández, en un partido con España. AFP

Rodri se suma a la lista de bajas en la selección

El centrocampista del City confirmó su ausencia tras ser cambiado en el partido contra el Brentford por problemas musculares

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:10

No ha comenzado aún la concentración de la selección española para sus próximos partidos ante Georgia y Bulgaria, de clasificación para el Mundial 2026, ... y se le acumulan los problemas al técnico Luis de la Fuente en forma de lesiones. Primero fue Lamine Yamal, tras varios dimes y diretes que evidenciaron la falta de sintonía entre Hansi Flick y De la Fuente y también entre el Barça y la FEF, el sábado Alejandro Grimaldo y esto domingo ha sido Rodri Hernández el que se ha caído.

