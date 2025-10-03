Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis de la Fuente Afp
Mundial | Fase de clasificación

De la Fuente: «Hansi Flick ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía»

El seleccionador explica la polémica con el técnico azulgrana por la última convocatoria de Lamine Yamal

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:39

Comenta

La convocatoria de Lamine Yamal parecía incuestionable, pero centró la rueda de prensa posterior a la lista facilitada por Luis de la Fuente para los ... partidos ante Georgia y Bulgaria. Las declaraciones cruzadas entre Hansi Flick y el seleccionador habían abierto la posibilidad de que el futbolista azulgrana pudiera no estar convocado en esta llamada. «No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía», dijo el técnico riojano con cierto sabor a mensaje al alemán.

