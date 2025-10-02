Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis de la Fuente y lamine Yamal Reuters

Lamine Yamal, un 'problema' para De la Fuente

De vuelta tras su dolencia en el pubis, el mejor jugador español debe formar parte de la lista que ofrezca este viernes el seleccionador pese a las quejas de Hansi Flick tras la última ventana

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:30

Todos los ojos se centran este viernes en dos nombres propios: Luis de la Fuente y Lamine Yamal. El primero dará la lista de convocados ... para los dos próximos duelos de la selección española ante Georgia y Bulgaria -que se disputarán en Elche y Valladolid, respectivamente- en su camino hacia el Mundial 2026, mientras que el segundo es la gran incógnita de esa lista. La lógica invita a pensar que estará en ella, pero los últimos acontecimientos -con una lesión de pubis de por medio y tensiones entre el seleccionador y el técnico del Barcelona Hani Flick-, hacen que su presencia sea incierta. Desde que debutara con el combinado nacional, el futbolista del Barcelona ha sido imprescindible en las convocatorias y solo se ha perdido una. En el pasado parón internacional, viajaba a la concentración con dolencias en el pubis, y pese a ello disputó más de 70 minutos en cada uno de los dos partidos (ante Bulgaria y Turquía).

