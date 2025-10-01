Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lewandowski, Lamine Yamal y De Jong se lamentan tras el gol de Gonçalo Ramos en el descuento. Reuters
Jornada 2

El PSG propina un golpe de realidad al Barça

Los franceses, con muchas bajas, remontan el tanto inicial de Ferran Torres y demuestran ser todavía el mejor equipo de Europa

Daniel Panero

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:17

El Paris Saint Germain continúa siendo el mejor equipo de Europa y lo demostró este miércoles en Montjuic. El conjunto que dirige Luis Enrique, que ... contaba con las bajas por lesión de jugadores importantes como Dembélé, Doue, Kvaratskhelia o Marquinhos, se impuso al Barcelona por 1-2 en un partido en el que los de Flick se adelantaron en el marcador gracias a un tanto de Ferran Torres, pero en el que terminaron siendo superados por el ritmo frenético de los galos. Los tantos de Mayulu y Gonçalo Ramos suponen un golpe de realidad para un Barça que todavía tiene margen de mejora si quiere conseguir la sexta Orejona.

