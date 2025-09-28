Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lamine Yamal y Robert Lewandowski celebran el gol del polaco a la Real. J. Lago / AFP
Jornada 7

El Barça se abona a las remontadas y asalta el liderato

Los azulgranas, como ante el Levante y el Oviedo, dieron la vuelta al marcador frente a la Real Sociedad con tantos de Koundé y Lewandowski y superan al Real Madrid en la tabla

Daniel Panero

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:39

El Barça es el nuevo líder de la Liga. Tras el pinchazo del Real Madrid en el derbi capitalino, los culés se impusieron este domingo ... a la Real Sociedad por 2-1 en un partido en el que los de Hansi Flick fueron de menos a más y en el que tuvieron que remontar el tanto inicial de Odriozola. Los goles de Koundé y Lewandowski, este último tras una sensacional asistencia de Lamine Yamal, permiten a los culés sumar su cuarta victoria seguida en el campeonato doméstico y llegar lanzados al duelo contra el PSG en la Champions.

