Barrios y Llorente se suben a una selección que lidera Lamine y de la que se cae Morata

Luis de la Fuente ha dado a conocer este viernes la relación de 26 futbolistas que se medirán ante Georgia y Bulgaria con el objetivo ... de mantener el liderato en su camino hacia el Mundial del próximo año. Para conseguir el billete, y pese a tener la repesca asegurada en cualquier caso debido a su subcampeonato en la Liga de Naciones, Luis de la Fuente mantiene una línea continuista, aunque con novedades como Marcos Llorente y Pablo Barrios, que deben aportar aire fresco a un bloque que funciona como una familia, una de las premisas por las que siempre se ha regido el seleccionador para confeccionar las convocatorias. Sorprende la ausencia del capitán Álvaro Morata, que sí estuvo en la última cita del pasado mes de agosto.

De la Fuente, que ofreció la lista reivindicando la ayuda a las personas que sufren problemas de salud mental y con la ayuda de Carolina Marín, Pablo Alborán, Ibai Llanos y Ricky Rubio, mantiene sin cambios portería, donde refuerza a Unai Simón y a David Raya y sigue con Álex Remiro, que ante el Barcelona firmó un gran partido. Una de las principales novedades está en la línea defensiva, con la presencia de Marcos Llorente, cuya convocatoria es más que merecida tras sus últimas actuaciones y su gran rendimiento.

El 14 rojiblanco suma ya 27 partidos consecutivos como titular disputando todos los minutos con el Atlético y no juega en La Roja desde el 5 de junio de 2024, cuando entró en el segundo tiempo sustituyendo a Jesús Navas en el lateral derecho en un amistoso ante Andorra. Días después se quedó fuera de la lista para la Eurocopa. Pedro Porro subirá un escalón a la titularidad, ante la ausencia de Dani Carvajal, pero el rojiblanco se lo pondrá difícil.

En la banda izquierda se mantienen Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo, una dupla fija a lo largo de los últimos meses. Algo similar a lo que pasa en el centro de la zaga, donde se afianzan Robin Le Normand y Dani Vivian, a pesar de que el zaguero del Athletic no jugó en los partidos de la última convocatoria, y se hacen fuertes también los jóvenes Dean Huijsen y Pau Cubarsí.

En la medular se esperaban novedades por las bajas de Gavi y Fermín. Rodrigo Hernández vuelve a estar en la lista pese a sus molestias en la rodilla, pero sigue siendo el timón de España. De todos modos, Zubimendi ha demostrado que puede ser un relevo de garantías para el cerebro del City. En la medular aparecen dos novedades como Pablo Barrios y Aleix García, que estarán escoltados por jugadores de la vieja guardia como Pedri, Mikel Merino, Dani Olmo y un Álex Baena, que retorna a la lista tras superar su operación de apendicitis.

La ausencia de Morata

En el frente ofensivo la gran novedad es la ausencia de Álvaro Morata, el capitán al que siempre defendió De la Fuente. El delantero del Como sí estuvo en la última lista, pero no está teniendo los minutos y la continuidad necesaria en su equipo para estar entre los elegidos. Morata, que ha jugado 180 minutos en la Serie A sin ver portería, en la última cita de la selección solo disputó 17 minutos ante Turquía. Entre los convocados permanecen Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Yéremy Pino y Jesús Rodíguez, a los que acompañarán Samu y Lamine Yamal, al que De la Fuente sí ha vuelto a llamar tras la polémica surgida por sus problemas en el pubis en la última convocatoria y que derivó en un enfado de Hansi Flick, que acusó al seleccionador de no cuidar a los futboilistas.

La selección buscará en estos dos partidos en casa dejar casi certificado el billete para el Mundial, una cita que no se pierde desde 1974 y que afronta ahora como candidata al título tras haber conquistado la pasada Eurocopa y alcanzar la final de la Liga de Naciones el pasado junio. España, que ya suma seis puntos tras sus victorias ante Bulgaria y Turquía, se enfrentará el sábado 11 de octubre contra Georgia en el Estadio Martínez Valero de Elche y de nuevo ante Bulgaria, en el José Zorrilla de Valladolid, el martes 14, ambos a partir de las 20.45 horas. La concentración empezará el lunes 6 de octubre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas donde los convocados por el seleccionador estarán citados a partir de las 20.00 horas.

La convocatoria

Porteros: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Centrocampistas: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Álex Baena, Pedri, Mikel Merino, Dani Olmo, Pablo Barrios y Aleix García.

Delanteros: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Samu, Yéremy Pino, Jorge de Frutos y Jesús Rodríguez.