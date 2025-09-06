Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa. Efe
Mundial 2026 | Fase de clasificación

De la Fuente: «Estoy orgulloso de tener jugadores como Morata en la selección»

El técnico riojano vuelve a dar la cara por el capitán y asegura que la selección española no teme al infierno que le espera en Konya: «Este equipo está preparado para jugar en cualquier circunstancia»

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:52

Luis de la Fuente volvió a dar la cara por Álvaro Morata, un fijo en sus convocatorias pero con un papel claramente decreciente como ... internacional puesto que solo ha disputado 10 de los últimos 420 minutos posibles con la selección española. «Él sabe perfectamente cuál es su papel. Es un jugador más. Juega más o menos dependiendo del plan de juego, lo que queramos plantear. Álvaro es muy importante para nosotros, igual que el resto de compañeros. Pero es nuestro capitán y debe estar recibiendo todos los honores de un país. Estoy orgulloso de tener jugadores como Álvaro Morata en nuestra selección», manifestó el preparador riojano en la previa del duelo del domingo ante Turquía.

